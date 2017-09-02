/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население Тобола благодаря акции подводных охотников		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население Тобола благодаря акции подводных охотников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29481
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рыбном краудфандинге принимали участие добровольцы - не только подвохи, но и «классические» рыбаки, внося посильные взносы, которые в результате сложились в сумму, достаточную для покупки двух тысяч маленьких карпиков.
Читать новость

§ Undead
Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население...
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 877
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 02.09.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Респект, молодцы!
Профайл

§ CrazyBeaver
Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 02.09.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, не все они доживут до зрелого возраста - кого-то съедят хищники, кто-то погибнет от болезней, это неизбежно. Но свою акцию подводные охотники провели не зря, часть этих карпов доживет до половозрелого возраста и оставит потомство.

А остальную часть выловят китайскими сетями. Молодцы и благодарность им за это. Но надо как-то ужесточать наказания за ловлю сетями, безконтрольную.
Профайл

тётя Соня
Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население...




Отправлено: 02.09.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
недалёкие люди эти подводники... нельзя держать мальков в руках... рыбёшка получает ожоги от ладоней человека . +36.6...

Читатель 1
Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население...




Отправлено: 02.09.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы ребята, а вот рыбакам кустанайским пора угомониться с сетями и прочим гадством браконьерским. Невозможно на удочку порыбачить как в 70-е. Тогда не было на Тоболе всякой "шалупони от рыбалки"

[Исправлено: Gljuk, 02.09.2017 - 20:34]

тётя Соня
Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население...




Отправлено: 02.09.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
а вот рыбакам кустанайским пора угомониться с сетями и прочим гадством браконьерским.

о чём ты пишешь? алчность наших людей не имеет границ ! только ежедневно надо таскать волокушу по руслу реки и заводям вот это приносит урон браконьерам

Кореной Кустанаец
Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население...




Отправлено: 02.09.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коля, Иван, Валера - МОЛОДЦЫ!!! Почему я с Вами не знаком .... -(((

рыбак со стажем.
Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население...




Отправлено: 03.09.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кореной Кустанаец:
Коля, Иван, Валера - МОЛОДЦЫ!!! Почему я с Вами не знаком .... -(((

молодцы ребята! хороши праздник устроили нашим рыбакам, интересно в каком месте запустили рыбу, потягать бы там, через месяц, когда немного отъесться.

§ Елена Пикельная
Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 159
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 03.09.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рыбак со стажем.:
интересно в каком месте запустили рыбу, потягать бы там, через месяц, когда немного отъесться.

Именно поэтому мы и не пишем, где конкретно выпустили рыбу. Чтобы через месяц туда не устремились толпы рыбаков, да еще и с сетями.
Профайл

§ Елена Пикельная
Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 159
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 03.09.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
недалёкие люди эти подводники... нельзя держать мальков в руках... рыбёшка получает ожоги от ладоней человека . +36.6...

Это такой же старый баян, как и "сведения" о том, что страус прячет голову в песок от страха, а собаки и кошки не имеют цветного зрения. Рыба не может получить ожог от человеческих рук потому что покрыта чешуей, в составе которой карбонат и фосфат кальция, фосфат магния, карбонат натрия. Это делает чешую наполовину минеральной, да ещё поверх всего она и защитной слизью покрыта. О каком ожоге можно говорить? Она же в кольчуге.
Профайл

тётя Соня
Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население...




Отправлено: 03.09.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:

Именно поэтому мы и не пишем, где конкретно выпустили рыбу.

Какие наивные бывают женщины... особенно в области рыбалки. Наверное вы каждую рыбёшку посадили на привязь.. или мониторите через GPRS

тётя Соня
Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население...




Отправлено: 03.09.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:

Эх... что скажешь тут..видимо такие вот знания вам дают в Военной академий имени Ф.Э. Дзержинского

Раман
Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население...




Отправлено: 03.09.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Эх... что скажешь тут.

Цитата:
тётя Соня:
в Военной академиЙ

Цитата:
тётя Соня:
знания вам даю

Кого что,а зайца уши выдают.
Кого то плохие знания в рыбалке,
А тетю Соню в русском языке,
Военной аккадемиЙ, это сильно.

рыбак со стажем
Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население...




Отправлено: 03.09.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рыбак со стажем.:
интересно в каком месте запустили рыбу, потягать бы там, через месяц, когда немного отъесться[/quotре

ребятам конечно за акцию спасибо, молодцы....но для тех, кто думает отъесться за счет акции...тем более подписавшемуся якобы Бывалому рыбаку - поймать завтра одного из 2000 мальков в выпущенных Тобол, одно и тоже что комара подковать, выпустить и попытаться встретить его завтра....утрирую конечно, но для того, чтобы надеяться на такую удачу нужно несколько десятков миллионов сеголеток выпустить в нашу реку...ИМХО...но ребятам по любому респект...от души
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 134
Пользователей: 1
Всего: 135

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх