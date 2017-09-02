Цитата: рыбак со стажем.:

интересно в каком месте запустили рыбу, потягать бы там, через месяц, когда немного отъесться[/quotре



ребятам конечно за акцию спасибо, молодцы....но для тех, кто думает отъесться за счет акции...тем более подписавшемуся якобы Бывалому рыбаку - поймать завтра одного из 2000 мальков в выпущенных Тобол, одно и тоже что комара подковать, выпустить и попытаться встретить его завтра....утрирую конечно, но для того, чтобы надеяться на такую удачу нужно несколько десятков миллионов сеголеток выпустить в нашу реку...ИМХО...но ребятам по любому респект...от души