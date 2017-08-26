NG.kz Фируза Шарипова добилась исторического успеха в профессиональном боксе



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:16 В Астане состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок казахстанки Фирузы Шариповой против болгарки Милены Колевой. На кону стояли два чемпионских пояса по версиям WIBA и WBU в лёгком весе.

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