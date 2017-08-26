/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Фируза Шарипова добилась исторического успеха в профессиональном боксе		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Фируза Шарипова добилась исторического успеха в профессиональном боксе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29481
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Астане состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок казахстанки Фирузы Шариповой против болгарки Милены Колевой. На кону стояли два чемпионских пояса по версиям WIBA и WBU в лёгком весе.
Читать новость

FOMA
Re: Фируза Шарипова добилась исторического успеха в...




Отправлено: 26.08.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец, без спорно заслужила! Я буду ее называть "Мукушла".

Полтора Иван
Re: Фируза Шарипова добилась исторического успеха в...




Отправлено: 27.08.17 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шарипова дебютировала в профессиональном боксе с поражения от россиянки Софьи Очигавы
Правильно...при явном преимуществе Шариповой победу нагло присудили

Алексей Первый
Re: Фируза Шарипова добилась исторического успеха в...




Отправлено: 03.09.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец Фируза, продолжай в том же духе и будешь такой же звездой, как Головкин

Александр Зубрицкий
Re: Фируза Шарипова добилась исторического успеха в...




Отправлено: 03.09.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаем, видели красочное выступление Фирузы. Вперед к новым вершинам
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 139
Пользователей: 1
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх