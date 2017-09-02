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Горожанин_kst:
даже для русских,
но ведь "пакостят" не только русским, но и всем для кого русский - родной язык, а это немалое количество национальностей. Или не хотя этого признавать? И тут нац.вопрос (некоторые пытаются под это дело его подвести тоже) никаким боком не проходит. Если кто-то пытается так мстить русским - очень, очень глупый человек, редиска - культурно выражаясь.Ничего хорошего они не получат.
А выход, в принципе, есть: спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Находим советские учебники в интернете, у кого-то могут и дома быть, по возможности в ближайших российских городах приобретаем и учим детей. Было бы желание! Не так уж это и страшно - начать вспоминать школьный курс совместно с ребенком.
[Исправлено: Алиса, 03.09.2017 - 19:41]