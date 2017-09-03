NG.kz Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:44 Ночью 2 сентября в Астане перекрыли улицы Алматы и Туркестан. На этих улицах скопились люди, туда же был стянут спецназ с дубинками и щитами. К месту происшествия прибыли пожарная машина, "скорая помощь" и два автобуса с полицейскими.

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