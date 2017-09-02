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§ NG.kz
Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых учебников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29481
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев ответил на критику родителей новых учебников русского языка, в котором нашли задания с использованием слэнга, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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§ Горожанин_kst
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Горожанин_kst


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Сообщений: 809
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 03.09.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

А этому типа "Ване" типа невдомёк, что нам не надо чтоб россияне строили здесь как он выразился Русские школы, у нас есть здесь школы, построенные задолго до новоявленных гуру современных знаний. Не надо в них без ума лезть, ломать - не строить. Глядишь, люди будут спокойнее "в завтрашний день смотреть". А то ведь, судя по этому министру сегодня не каждый это может.
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Читатель 1
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 03.09.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тонко подмечено, что тихо растворят настоящий русский язык и превратят его в эрзац и суррогат

§ Алиса
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.09.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
суррогат

на украине в ходу понятие "суржик" - смесь украинского и русского. Видимо дошла очередь до нас использовать данный термин, только русский будет смешан с мамадарагая какими "добавками". :-x
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§ Аноним
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 03.09.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А маты в учебник добавили? Как бы в одном ряду со сленгом. :)
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§ Аноним
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 03.09.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых учебников

В настоящем мы уже имеем кучу недавних школьников которые элементарные слова без ошибок написать не могут. Превет, довай, нармально, и.т.д..
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§ Горожанин_kst
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 03.09.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:

А ещё подмечено что уровень его преподавания сводят к уровню преподавания любого другого иностранного языка. И плевать на статусы. Главное по иезуитски соблюдать основные правила. Исподтишка выдавливая.
Вот хотят оченама русский язык сделать по-настоящему иностранным для жителей Казахстана, даже для русских, и хоть ты тресни...вернее "свали", явно этого добиваются, и уже не стесняются и не таится.
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