Горожанин_kst Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых... #45





(Полноправные пользователи) Сообщений: 809

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:02 Цитата: Алиса:



А этому типа "Ване" типа невдомёк, что нам не надо чтоб россияне строили здесь как он выразился Русские школы, у нас есть здесь школы, построенные задолго до новоявленных гуру современных знаний. Не надо в них без ума лезть, ломать - не строить. Глядишь, люди будут спокойнее "в завтрашний день смотреть". А то ведь, судя по этому министру сегодня не каждый это может.