NG.kz Актюбинцы просят помощи у памятника 100 тенге



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:41 Сквер финансистов и экономистов, открытый недавно в Актобе, ничем особо не отличается от других городских мест отдыха. Разве что изображением символов различных валют на фонарях и двухметровым памятником 100 тенге.

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