|Цитата:
Хохол:
А я благодарен тем государствам которые продвигают и развивают цивилизацию человечества
особенно в Ираке, Ливане, Сирии.
и не государство продвигают и развивают, а отдельные личности.
Цитата:
Хохол:
А если ты прицепился к этому паровозу прицепом , едешь нахаляву и ни чего не делаешь , то хотя бы помалкивал бы .
Ну так ты и помалкивай, если ты прицеп. И о каком недовольстве речь? вопрос то о другом.придумываешь дядя что то. радуешься ты,как филки капают олигархам.
Цитата:
Хохол:
Просто нужно Трампу пообещать афроамериканцев вернуть на историческую родину . Думаю недовольных тогда не будет . А про коренных , лучше чукчей пожалей , им жизнь сегодняшних индейцев даже и не снилась .
какая умная мысль про возвращение на историческую родину- это пять...ты прям гигант мысли...
а ты знаешь жизнь чукчей и коренных индейцев не по наслышке ? или так ляпнул, абы кабы ляпнуть. чукчей не загоняли в резервации и не отстреливали миллионгами..откуда свединия?