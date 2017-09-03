Цитата: Валентин:

Гражданин Айдос Сарым вообще не интересуется вопросом, кто был прав, а кто виноват.

Не интересует УПК, не интересует, что делается, что было сделано, что будет делаться.

Не интересует вопрос, за что были задержаны арестованные граждане Казахстана.

Не интересует вопрос, почему двое индусов в больнице, как так получилось.



Всё что его интересует, это интересы одной этнической группы.



Вы абсолютно правы. Хотел добавить, что когда вижу граждан переписавших свои имена и фамилии под которыми они были в свидетельстве о рождении на арабский манер, то я почти не сомневаюсь в том, что они будут пропагандировать и на какой волне работать. Хуже когда у них появляются не только деньги и палка, но и ещё две вещи, трибуна и технологии обработки стада. Цитата: Валентин:

Это вот к наивным вопросам персонажа под прозвищем "Бывалый", почему я считаю национализм недопустимым.



Сей гражданинчик смешон. Эдакий проныра с клуба Строитель, выучившийся в автодорожном и СХИ уровня сельхоз ПТУ нажимать кнопки, вместо вертеть коровам хвосты осеменяя. Он не очень долго думал под хвост коровам лазить или кнопки давить. Нашел выгодного хозяина, и получил старые БУ методички троллей. Ему даже получилось прочитать в интернете как заправлять картриджи, и он в хозяйской конторе их заправляет.