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Новости сайта и форума




Отправлено: 03.09.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как бороться с бомжами? Наш двор по адресу Баймагамбетова 183 облюбовали бомжи, каждый день целая толпа собирается и сидит на трубах, пьют, едят, отправляют естественные надобности, тут же и ночуют. Конечно целая куча мусора тут же.

где наши Церкви, Мечети, благотворительные организации, вон ходят волонтеры кошек собак бездомных спасают, почему бы им не заняться бомжами? они ведь не потерянные еще для общества люди они же люди не уж то, их не жальче животных могут же, те же волонтеры привести их домой, отмыть, накормить провести с ними беседу и поставить их на правильны путь, где наша доброта?

§ Адам
Re: Новости сайта и форума
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 03.09.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
как бороться с бомжами?

Обсыпте места скопления дустом (например).
Ну или как бы вы боролись с тараканами? ;-) ))
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§ Адам
Re: Новости сайта и форума
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 03.09.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доронина:
Неужели так обнищали?И куда пошли те деньги,которые уже начали отчислять предприятия в ФМС?

:-x Воруют-с..
А где партейный контроль? ;-)
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инкогнито
Новости сайта и форума




Отправлено: 03.09.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ударник сделали районом города, а про дороги никаких вестей. дайте пожалуйста огласку, вам проще найти кому сообщить. тут после дождя невозможно пройти и проехать, машины люди бросают на въезде и дальше месят грязь пешком.
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