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§ NG.kz
План временного отключения электроэнергии на следующую неделю опубликовал акимат Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29481
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.09.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба акима Костаная, с 4 сентября по 9 сентября 2017 года будут проводиться работы горэлектросети с отключением потребителей частного сектора и спального районов.
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§ Сергей_я
Re: План временного отключения электроэнергии на следующую...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2109
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 03.09.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
С 4  по 25 сентября с 09:00 до 17:30

не ошиблись? Может вместо 25 нужно 5 поставить??
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* drakon
Re: План временного отключения электроэнергии на следующую...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11812
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.09.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Может вместо 25 нужно 5 поставить?

А ты, весь План - почитай... :lol:
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