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§ NG.kz
Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29479
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.09.17 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ночью 2 сентября в Астане перекрыли улицы Алматы и Туркестан. На этих улицах скопились люди, туда же был стянут спецназ с дубинками и щитами. К месту происшествия прибыли пожарная машина, "скорая помощь" и два автобуса с полицейскими.
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§ Валентин
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6650
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.09.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот и подтянулись мои любимые профессиональные националисты-патриоты:

Айдос Сарым пишет что это ошибка, арестовать 40 казахов, и ни одного индуса!

Беспорядки в Астане

По просьбе некоторых "товарищей".

1. Считаю, что в конфликте в "Абу Даби Плаза" виноваты индусы и их работодатели. Они занимают рабочие места наших сограждан, которые спокойно могут делать ту же самую работу. Не все индусы высококвалифицированные спецы, без которых стройка встанет. Полагаю, что это вопрос коррупции. Генпрокуратура должна провести гласное расследование и разобраться с законностью привлечения рабочей силы из-за рубежа.

2. Индусы борзеют. Толпой избить охранника - это и есть борзость.

И арестовывать сорок казахов и при этом ни одного индуса - это ошибка.

Поэтому есть два варианта:

- арестовать и осудить индусов, затеявших драку (в наших тюрьмах любят индийские сериалы);

- оштрафовать и депортировать индусов без возможности вернуться в Казахстан.

До того времени ради сохранности своих физиономий лучше им по столице не гулять. Для их же блага.

3. Я - казах. Гражданин Казахстана. И если я чего-то в жизни достиг, то благодаря тому, что родился и вырос здесь, в Казахстане. Мои успехи и мое процветание зависят от того, насколько успешными и процветающими будут мои казахи, а не кто-то другой.

При всем человеколюбии и гуманизме я не готов раскрыть объятия всему миру и обнять каждого. Сначала моя страна, мой народ. Даже если на одной стороне будет весь мир, а на другой моя страна и мой народ, я выберу свою страну и свой народ. Если они не правы, то предпочту исправить его изнутри словом и делом, чем внешним тумаком.
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vital
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Пессимистично выскажусь, что ещё немного и начнут собирать покрышки, орать "москаляку на гиляку", и проситься в ЕС.

По проторенной дороге, в общем.

все будет, терпенье терпенье.

§ Валентин
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6650
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.09.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это вот к наивным вопросам персонажа под прозвищем "Бывалый", почему я считаю национализм недопустимым.

Гражданин Айдос Сарым вообще не интересуется вопросом, кто был прав, а кто виноват.
Не интересует УПК, не интересует, что делается, что было сделано, что будет делаться.
Не интересует вопрос, за что были задержаны арестованные граждане Казахстана.
Не интересует вопрос, почему двое индусов в больнице, как так получилось.

Всё что его интересует, это интересы одной этнической группы.
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§ Серый волк
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9034
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.09.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Гражданин Айдос Сарым вообще не интересуется вопросом, кто был прав, а кто виноват.
Не интересует УПК, не интересует, что делается, что было сделано, что будет делаться.
Не интересует вопрос, за что были задержаны арестованные граждане Казахстана.
Не интересует вопрос, почему двое индусов в больнице, как так получилось.

Всё что его интересует, это интересы одной этнической группы.


Вы абсолютно правы. Хотел добавить, что когда вижу граждан переписавших свои имена и фамилии под которыми они были в свидетельстве о рождении на арабский манер, то я почти не сомневаюсь в том, что они будут пропагандировать и на какой волне работать. Хуже когда у них появляются не только деньги и палка, но и ещё две вещи, трибуна и технологии обработки стада. Цитата:
Валентин:
Это вот к наивным вопросам персонажа под прозвищем "Бывалый", почему я считаю национализм недопустимым.

Сей гражданинчик смешон. :-) Эдакий проныра с клуба Строитель, выучившийся в автодорожном и СХИ уровня сельхоз ПТУ нажимать кнопки, вместо вертеть коровам хвосты осеменяя. Он не очень долго думал под хвост коровам лазить или кнопки давить. Нашел выгодного хозяина, и получил старые БУ методички троллей. Ему даже получилось прочитать в интернете как заправлять картриджи, и он в хозяйской конторе их заправляет. :lol:
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* JereK
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 03.09.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Мои успехи и мое процветание зависят от того, насколько успешными и процветающими будут мои казахи, а не кто-то другой.


Во разошелся-то ) Его казахи. Ну-ну. :lol:

Цитата:
Валентин:
До того времени ради сохранности своих физиономий лучше им по столице не гулять. Для их же блага.


Привлечь его к ответственности, естественно, никто не желает. Все ли было-бы так-же, если ситуацию перевернуть, и это бы индус заявил что-то подобное о казахах?
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