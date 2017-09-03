Ещё интересный вопрос есть.

Можно ли в ауле строить небоскрёбы?



Можно и небоскрёбы, только аул с небоскрёбом получится.



Намного продуктивнее сначала построить цивилизованное общество с качественными культурными ценностями и менять сознание людей в лучшую сторону.



Но для этого нужно правильно задействовать голову.

А когда в голову загружена программа с понтами, высвоболить в ней участок под программу развития общества почему-то никому не получается. Наверное это ПО конфликтное не уживается в одной голове.



Ну с Астаной всё в общем понятно.

Но самое интересное следствие этой головы в регионах.

Когда из образованного и развитого Кустаная делают пустырь никчёмности чужие чиновники, беря наглядные примеры с Астаны, вот это намного хуже.



Построить небоскребчик даже крохотных 16 этажей они не в состоянии. Всё их воплощение пустоголового подражательства может выразиться только в гранитных бордюрах из-за показухи которых глупые, как мартышки, подрядчики изуродовали на главном проспекте корни с огромным трудом выращенных лиственниц. Да и проблем создали гражданам с посадкой в автобусы массу, так как организовывать стройку и думать они могут не лучше мартышек.

Да в общем-то и глупейшие понты с бордюрами рухнули. Гранитные заменить пришлось на цветные, да и те покрасить краской. Под гранит.

Хорошо, что они строить небоскрёб не начали в центральном сквере.

Получился бы кривой гранитный фундамент, на котором стоит покрашенный аляповатый курятник безумного дизайна.



О чём мы начали? О цивилизации? О построении современного развитого общества? о

культурном развитии?



Кто нибудь хоть в городе может сказать, что верит в то, что в акимате хоть на грамм есть правильное понимание этих терминов?



Просто калька с Астаны, только очень низкокачественная и жалкая, от того и результаты будут точно такие. Ждите.



[Исправлено: Серый волк, 03.09.2017 - 11:03]