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§ NG.kz
Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29479
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.09.17 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ночью 2 сентября в Астане перекрыли улицы Алматы и Туркестан. На этих улицах скопились люди, туда же был стянут спецназ с дубинками и щитами. К месту происшествия прибыли пожарная машина, "скорая помощь" и два автобуса с полицейскими.
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кустанаец
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да,беспорядки я в Астане.
что то пошло не так.
а власть- все хорошо прекрасная маркиза..

пэтриот
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин
Вон пишут, там быстро и молодёжь с флагами подтянулась, и "алга казахстан" орать начали. Пессимистично выскажусь, что ещё немного и начнут собирать покрышки, орать "москаляку на гиляку", и проситься в ЕС. По проторенной дороге, в общем.

Украина мне всегда нравилась , пока в школе учился все соседи были ссыльные с Украины . НКВД переселяла с Зап.Украины. Много слов выучил , даже немного разговаривал .

Таржан
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ничего там не было.
в Астане не может быть беспорядков.
это всем известно.

Читатель 1
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 фото - "Ленин в сентябре" (копия неизвестного художника для кз)

1
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 12:23
Комментарий удален модератором.

Иван
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати многие обратили внимание что были проблемы с Whatsapp в вечернее время и ночью, программа не могла выйти в online.
При этом она без проблем запускалась при включении VPN через любую другу страну, так что с уверенностью могу сказать что "глушили" whatsapp локально, в Казахстане.
Так что теперь не только весь трафик местных провайдеров мониторится, но и отдельно могут блокировать приложения. Поэтому запасайтесь VPN серверами, благо сейчас кругом полно данного сервиса и можно за копейки найти.

§ Обликоморале
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3709
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.09.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну было и было. Впервой что ли подобные конфликты?
У меня половина знакомых астанинцев об этом и не знают даже.
По соц. сетям бы народ не будоражили, сей инцидент прошел бы незамеченным.
ПыСы: Вполне даже по европейски, так что интегрироваться начинаем.
Там такие конфликты частенько бывают.
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§ Обликоморале
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3709
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.09.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Все резко захотели в ватерклозеты?

Да это для чиновников поди привезли, которые туда подъехали в разгар заварухи.
Наверно приперло некоторых...
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* drakon
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11811
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.09.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Драка произошла из-за отказа охраны выпускать работника из Индии в нетрезвом состоянии.

Они чё рабЫ,выаускать их неззя на улицу?... :lol: :-o :oops: :-P
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§ Обликоморале
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3709
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.09.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
выаускать их неззя на улицу?

Наоборот заботились ап нем, что бы нечаянно по пьяне где в Астане не заблудился.
А он понимаешь сразу в драку. Вот что огненная вода с людьми делает.
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Раман
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 13:03
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Там такие конфликты частенько бывают.

Да часто, правда в черных и маргинальных кварталах.

§ Серый волк
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9034
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.09.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Пессимистично выскажусь, что ещё немного и начнут собирать покрышки, орать "москаляку на гиляку", и проситься в ЕС.

По проторенной дороге, в общем.


Вот что в головы приходит если телевизор пересмотреть. :lol:

Обитал бы гражданин Валентин в естественной среде, приводил бы правильные ассоциации.

Всё это действо можно без натяжек сравнивать с дискотекой в ауле, где шабашники строят коровник и не поделили очередь в туалет-скворечник с местными.
:lol: :lol: :lol:
Можно людей из аула массово вытащить в Астану, но аул из этих людей Астаны вытащить невозможно. И при любой ситуации отличной от нормы, это будет проявляться. :-)
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гость
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депортировать всех иностранцев кто учавствовал в драке! Пожизенно без прав въезд в РК!Оборзевшие!А нашим чинам выгодно дешевая сила.Наших то не берут за хорошую зп😒

§ Серый волк
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9034
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.09.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё интересный вопрос есть.
Можно ли в ауле строить небоскрёбы?

Можно и небоскрёбы, только аул с небоскрёбом получится.

Намного продуктивнее сначала построить цивилизованное общество с качественными культурными ценностями и менять сознание людей в лучшую сторону.

Но для этого нужно правильно задействовать голову.
А когда в голову загружена программа с понтами, высвоболить в ней участок под программу развития общества почему-то никому не получается. Наверное это ПО конфликтное не уживается в одной голове.

Ну с Астаной всё в общем понятно.
Но самое интересное следствие этой головы в регионах.
Когда из образованного и развитого Кустаная делают пустырь никчёмности чужие чиновники, беря наглядные примеры с Астаны, вот это намного хуже.

Построить небоскребчик даже крохотных 16 этажей они не в состоянии. Всё их воплощение пустоголового подражательства может выразиться только в гранитных бордюрах из-за показухи которых глупые, как мартышки, подрядчики изуродовали на главном проспекте корни с огромным трудом выращенных лиственниц. Да и проблем создали гражданам с посадкой в автобусы массу, так как организовывать стройку и думать они могут не лучше мартышек.
Да в общем-то и глупейшие понты с бордюрами рухнули. Гранитные заменить пришлось на цветные, да и те покрасить краской. Под гранит. :-)
Хорошо, что они строить небоскрёб не начали в центральном сквере.
Получился бы кривой гранитный фундамент, на котором стоит покрашенный аляповатый курятник безумного дизайна.

О чём мы начали? О цивилизации? О построении современного развитого общества? о
культурном развитии?
:-)
Кто нибудь хоть в городе может сказать, что верит в то, что в акимате хоть на грамм есть правильное понимание этих терминов? :lol:

Просто калька с Астаны, только очень низкокачественная и жалкая, от того и результаты будут точно такие. Ждите.

[Исправлено: Серый волк, 03.09.2017 - 11:03]
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