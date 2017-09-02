JereK Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых... #39





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1160

Регистрация: 13.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:55 Цитата: Министр:

Собаки лают,караван идёт



Однажды, бедный человек проходил мимо дома богатого, когда со двора выскочила собака и стала рвать проходившего мимо. Отбиваясь, бедный человек убил собаку. Увидевший это хозяин, выбежал со двора и сказал бедному человеку:

- Ты убил мою собаку, и будешь теперь собакой вместо нее. А если не согласишься, то мы убьем тебя.

Делать бедному человеку было нечего, его привели во двор и посадили на цепь, чтобы он стерег двор как собака. Ночью во двор забрались воры. Бедный человек не спал и начал громко лаять. Воры, увидев это, посмеялись и стали уводить коней из хозяйской конюшни. Бедный человек продолжал лаять.

Когда утром хозяин проснулся и обнаружил пропажу, он подбежал к бедному человеку и стал обвинять его:

-Вору украли моих лошадей, ты же собака, должен был охранять!

-Но я же не спал и лаял..

-Да, ты лаял, я слышал это и радовался, что ты не спишь! Но ты должен был разбудить меня, позвать людей, взять ружье и защитить мое имущество!

- Я не мог сделать все это, я же просто собака..

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Как-то так в целом.