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§ NG.kz
Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых учебников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29479
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев ответил на критику родителей новых учебников русского языка, в котором нашли задания с использованием слэнга, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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5555
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 03.09.17 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скажу коротко.... предлагаю товарищу министру продолжить мысль и ввести в учебники казахсткого языка и литертуры тоже 50 000 заеимствованных слов наличные экскаватор и прочие которые последние 25 лет упорно щаменябт 2,3 словами. А что аргументация будет та же....

андрей
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 03.09.17 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абсолютный хам , если бы не знали как ОНИ живут , как живут их дети это можно было принять за чистую монету .Но нашим детям надо будет самим в жизни пробиваться без агашек барашек и вот " это существо " почему то вмешивается в их судьбы по ходу колеча разум неокрепших детей .А тебе неуважаемый министр скажу , этому что ты называешь будущему наши дети во дворах и интернете научатся , а в школу для того и хотят что бы получать знания те , которым не научит улица .Хочется спросить , а где наш Президент ?????? Почему он молчит

ия
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 03.09.17 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если уж говорить о современном образовании ,то мое мнение(но его никто не спрашивал)такое,что нужно отменить домашние задания или,хотя бы уменьшить до минимума,т.к.у детей совершенно мало свободного времени остается для посещения кружков и секций.

т,Соня
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 03.09.17 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже страшно подумать о том,что этот "министр" придумает еще за 3-4 году власти ?Развалит полностью образование,наверное. Отток населения увеличивается и в том числе из-за этого образования,людям страшно за будущее детей.

пэтриот
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 03.09.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst
таджики опомнились от угара самостийности, оценили уровень своего образования.. .и приняли закон о синхронизации систем образования с РФ. Так то! Им доставлены из России тонны учебников, по межгосударственной программе направляются преподаватели из России.

,,направляются преподаватели из России,, -,,вежливые,, преподаватели ! Поди из-за трудно проходимой местности применяли технику на гусеничном ходу .
Сеяли вечное , разумное - без экзамена по русскому языку не принимают на работу в Москвабаде . Начали готовить на ,,месте,, :-) :-)

* Горожанин_kst
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 807
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 03.09.17 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Леночка:

Нет, Леночка, нашим министрам "ближе к телу" решение задачек с щебёнкой. Кому, сколько, местной или зелёной отгружать.
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люся
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 03.09.17 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родился 29 сентября 1966 года в городе Алматы. Отец - Сагадиев Кенжегали Абенович, Академик, Президент НАН Казахстана (1994-1996).В 1990 году окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности «экономика», квалификация экономист — преподаватель политэкономии.

В 1993 году — университет штата Миннесота Департамент прикладной экономики г. Миннеаполис США, имеет степень магистра наук.Трудовую деятельность начал в 1990 году с должности второго секретаря по развитию международных экономических отношений Департамента прикладной экономики Министерства иностранных дел.А где он был до 36 лет?Круто, да?Сразу в 24 года такая должность?Наверное,умный очень.

Ваня Жуков
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 03.09.17 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А между тем в новостях смотрел- таджики опомнились от угара самостийности, оценили уровень своего образования.. .и приняли закон о синхронизации систем образования с РФ

Уважаемы горожанин, в России сохранилось, то же самое, любимое Вами Советское образование, как вы знаете Советский Союз сгинул в небытие, в том числе и из отставании в науке и образовании от всего мира, просто в РФ еще даже не приступали к реформам в образовании и приведении ее к международным стандартам и что мы теперь вместе с России, КНДР и Таджикистаном должны держаться вместе, ждать пока они начнут реформы? разве мы не хотим интегрироваться в мировое сообщество, что то я вас не пойму?

Леля
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 03.09.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Русский язык- один из труднейших языков мира и изучать его надо в системе,где будет прослеживаться связь со всеми разделами языка.Через знание и понимание и применение правил орфографии и пунктуации формируется грамотное письмо Видимо,составители учебников преследовали другие цели,а не те,которые могут научить детей грамотно писать и говорить.Иначе понять наличие тем в учебнике рус.языка о траспорте, об этике и т.п.нельзя.Лучше бы уж ничего не изобретали.

* JereK
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 03.09.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Министр:
Собаки лают,караван идёт


Однажды, бедный человек проходил мимо дома богатого, когда со двора выскочила собака и стала рвать проходившего мимо. Отбиваясь, бедный человек убил собаку. Увидевший это хозяин, выбежал со двора и сказал бедному человеку:
- Ты убил мою собаку, и будешь теперь собакой вместо нее. А если не согласишься, то мы убьем тебя.
Делать бедному человеку было нечего, его привели во двор и посадили на цепь, чтобы он стерег двор как собака. Ночью во двор забрались воры. Бедный человек не спал и начал громко лаять. Воры, увидев это, посмеялись и стали уводить коней из хозяйской конюшни. Бедный человек продолжал лаять.
Когда утром хозяин проснулся и обнаружил пропажу, он подбежал к бедному человеку и стал обвинять его:
-Вору украли моих лошадей, ты же собака, должен был охранять!
-Но я же не спал и лаял..
-Да, ты лаял, я слышал это и радовался, что ты не спишь! Но ты должен был разбудить меня, позвать людей, взять ружье и защитить мое имущество!
- Я не мог сделать все это, я же просто собака..
___________________________________________

Как-то так в целом. :-)
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* Горожанин_kst
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 807
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 03.09.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваня Жуков:

Слушай, "Ваня", не надо песен тут военных петь! Мы говорим о преподавании русского языка. Не надо тут к паровозу крылья шурупами приколачивать! Не о физике/алгебре/химии, о русском языке речь. Русский язык надо учить по учебникам, которые разрабатывают российские учёные и преподаватели на более профессиональном уровне. Хочется чтоб русскоязычные в нашей стране оставались грамотными людьми с правильной речью и адекватным письмом. Чего не понятно?!
Обсуждаемый учебник учит чему угодно, только не этому.
Кому как не нам, русскоязычным, решать как и чему к будут учить наших детей на уроках русского языка?!

[Исправлено: Горожанин_kst, 03.09.2017 - 13:06]
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* Горожанин_kst
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 807
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 03.09.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:

Не поверишь, гражданскими самолётами в Душанбе прилетели. А там их с цветами и оркестром встречали.
А что у тебя от такой встречи оскомина?
Или пуканчик подрывает от такой перспективы?Тебе поди грезится десант звёздно-полосатых? Дык они с учителями и учебниками вряд ли прилетят...Скорее военными бортами с высокоточным наведением...вот это их стиль.
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§ Обликоморале
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Обликоморале


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Сообщений: 3709
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.09.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваня Жуков:
из отставании в науке и образовании от всего мира

:lol: :lol: :lol:
Судя по таким заявлениям, это ты совсем отстал, благодаря нынешнему образованию.
Реально всем этим высказыванием по днищу его постучал...
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