Цитата: Алиса:

при этом считают себя "истиной в последней инстанции"



А собственно, who cares, как говорят враги?!



Цитата: Алиса:

По этой причине весьма неприятно, даже противно слушать/слышать/читать подобные высказывания от людей, считающих себя культурными, образованными и т.д. и т.п.



Да равнодушен совершенно.

Я и оппонирую-то всегда сугубо для тех, кто будет читать, а не ради "спора" или "дискуссии".