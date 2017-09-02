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§ NG.kz
Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29479
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специалисты установили, что мужчины могут дожить до 114,1 года, а женщины - до 115,7 года. К такому выводу ученые пришли после анализа продолжительности жизни свыше 75 тысяч жителей Нидерландов.

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Медный
Re: Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека




Отправлено: 02.09.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но в этом новом мире, друг, ни тебе ни мне не представится возможности пожить :lol:

123
Re: Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека




Отправлено: 02.09.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю как обрадовался наш номер 1 :lol: Ведь как чувствовал! :lol:

...
Re: Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека




Отправлено: 02.09.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане 63 года средняя

НУР
Re: Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека




Отправлено: 02.09.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жертвы перестройки и независимости портят статистику.Смертность в Казахстане возросла.Спать ложусь и думаю на что мне завтра купить хлеб,чай,сахарку

из России
Re: Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека




Отправлено: 02.09.17 - 22:29
Комментарий удален модератором.

Шучу
Re: Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека




Отправлено: 03.09.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тогда пенсионный возраст надо поднять до 75 лет всем. :lol:
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