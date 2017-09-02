NG.kz Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:54 Специалисты установили, что мужчины могут дожить до 114,1 года, а женщины - до 115,7 года. К такому выводу ученые пришли после анализа продолжительности жизни свыше 75 тысяч жителей Нидерландов.



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