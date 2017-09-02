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мония элит
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.09.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Теперь читатель:
после ухода 112

скатерью дорога!!!

Донкий Хот
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.09.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мония элит:
скатерью дорога!!!

А также щастичька ему, здоровичька, удачи в личной жизни. Пиши по реже, а лутьше совсем не надо.
Пусчь не хвораит.

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 03.09.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мечтатель:
А ты так радуешься, будто тебе в карман падает. или тебе что то с этого обломится.

А я благодарен тем государствам которые продвигают и развивают цивилизацию человечества . А если ты прицепился к этому паровозу прицепом , едешь нахаляву и ни чего не делаешь , то хотя бы помалкивал бы . А то для него интернет , компьютеры , космос в телескоп показывают и по джипиэсу помогают найти дорогу , а он ещё чем то недоволен . Цитата:
мечтатель:
их уже коренное население и африамериканцы тоже в этом обвиняют,

Просто нужно Трампу пообещать афроамериканцев вернуть на историческую родину . Думаю недовольных тогда не будет . А про коренных , лучше чукчей пожалей , им жизнь сегодняшних индейцев даже и не снилась .

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 03.09.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А я благодарен тем государствам которые продвигают и развивают цивилизацию человечества


какой пафосный колхомен.
сказал, как перн...л.

мечтатель
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 03.09.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А я благодарен тем государствам которые продвигают и развивают цивилизацию человечества

особенно в Ираке, Ливане, Сирии.
и не государство продвигают и развивают, а отдельные личности.
Цитата:
Хохол:
А если ты прицепился к этому паровозу прицепом , едешь нахаляву и ни чего не делаешь , то хотя бы помалкивал бы .

Ну так ты и помалкивай, если ты прицеп. И о каком недовольстве речь? вопрос то о другом.придумываешь дядя что то. радуешься ты,как филки капают олигархам.

Цитата:
Хохол:
Просто нужно Трампу пообещать афроамериканцев вернуть на историческую родину . Думаю недовольных тогда не будет . А про коренных , лучше чукчей пожалей , им жизнь сегодняшних индейцев даже и не снилась .

какая умная мысль про возвращение на историческую родину- это пять...ты прям гигант мысли... :lol: :lol: :lol:
а ты знаешь жизнь чукчей и коренных индейцев не по наслышке ? или так ляпнул, абы кабы ляпнуть. чукчей не загоняли в резервации и не отстреливали миллионгами..откуда свединия?
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