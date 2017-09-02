CrazyBeaver Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 65

Регистрация: 27.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:20 Конечно, не все они доживут до зрелого возраста - кого-то съедят хищники, кто-то погибнет от болезней, это неизбежно. Но свою акцию подводные охотники провели не зря, часть этих карпов доживет до половозрелого возраста и оставит потомство.



А остальную часть выловят китайскими сетями. Молодцы и благодарность им за это. Но надо как-то ужесточать наказания за ловлю сетями, безконтрольную.