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§ NG.kz
Неведомо что или кто?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29479
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во дворе дома по Аль Фараби (за магазином "Хороший") на детской площадке воздвигли некую скульптуру. Неведомый доселе зверь. Трудно предположить чем руководствовался скульптор, но детям трудно объяснить кого изобразили.
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§ Обликоморале
Re: Неведомо что или кто?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3700
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще еще рядом бабая - сутенера надо. И в ЦП или около Марта, определить эти скульптурные композиции. Спрос на селфи рядом с ними, однозначно будет. Возможно начнут приезжать гости из ближнего и дальнего зарубежья. Город станет в мировом масштабе известным. Потоком хлынут инвестиции и туристы. :-)
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Маркс
Re: Неведомо что или кто?




Отправлено: 31.08.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Я знаю кто это! Это женщина-свинокошка.

То, что это женщина не вызывает никаких сомнений. Если присмотреться повнимательнее, то видно, что первоначально не было этой чаши в руке. Скорее всего это была скульптура женщины, которая в изрядном подпитии танцует голая под луной, как в "Золотом теленке", или на карнавале взрослого утренника, или на какой-нибудь начальственной оргии, оставаясь неузнанной в маске кошки.

Заказал эту скульптуру на открытие какой-то не очень богатый владелец ресторанчика или кафе для привлечения посетителей, но увидев исполненный заказ и вздрогнув всем телом, предприниматель решил отложить открытие на неопределенный срок и уехал лечить нервы к тибетским монахам.

Примерно в это же время скульптору поступил заказ на цветочную подставку от ПКСК и тот не мудрствуя прилепил сварганенную за 5 секунд чашу танцующей тетке, увеличив тем самым свой гонорар на две бутылки паленки, чтобы было чем подстегивать истощающееся воображение художника.

§ Добринцофф
Re: Неведомо что или кто?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.08.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срамота
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§ kbkz1980
Re: Неведомо что или кто?
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3057
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.08.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Зато бесплатно,а ваши любимые пегасы 90 лямов стоят :lol:
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§ Добринцофф
Re: Неведомо что или кто?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.08.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Зато бесплатно,а ваши любимые пегасы 90 лямов стоят

Да чё то уже как то и не любимые,мост хороший,а лошадей можно было конечно и не ставить,но с другой стороны деньги так и так уйдут,то пусть уж лучше пегасы постоят чем совсем ничего.
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продвинутый
Re: Неведомо что или кто?




Отправлено: 31.08.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такое ощущение, что Костанайцы, в том числе и я, это такое консервативное "племя людей" для которых как будто все замерло в этом мире, мы не очень идем на контакт с внешним миром, а уклад жизни панически боимся изменить и так и не меняем его за сотни лет. Все что не сделано для города - все плохо, все не так, не эдак, ворчащее настроение на все происходящие события.....

Хохол
Re: Неведомо что или кто?




Отправлено: 31.08.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
продвинутый:
такое ощущение, что Костанайцы, в том числе и я, это такое консервативное "племя людей" для которых как будто все замерло в этом мире, мы не очень идем на контакт с внешним миром, а уклад жизни панически боимся изменить и так и не меняем его за сотни лет. Все что не сделано для города - все плохо, все не так,

Ну не совсем так , всё таки позитивному , понятному и радостному люди открыты и готовы принимать , вне зависимости консервативны они или нет . И ни какого отношение к укладу жизни , а тем более к контакту с внешним миром эта малая форма " высокохудожественного произведения " , не имеет . Эдак батенька можно любую мазню или лепню объявить произведением искусства , а усомнившихся в этом объявить людьми не имеющим вкуса , которые ни чего не понимают в высоких материях .

телезритель
Re: Неведомо что или кто?




Отправлено: 31.08.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут недавно по АЛАУ передвали что автор еще и кошака изваять собрался... :lol: :lol: :lol:

§ Victor Yang
Re: Неведомо что или кто?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9183
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.09.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот и автор:
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Лариса
Re: Неведомо что или кто?




Отправлено: 01.09.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Да уж! Особенно мне "понравилось", что это -Джульетта! О, Боги! Представляю, какой будет Ромео... И каким же образом половую принадлежность обозначить собирается? Даже предположить не берусь. Хороши шутки.

36+
Re: Неведомо что или кто?




Отправлено: 03.09.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Да чё то уже как то и не любимые,мост хороший,а лошадей можно было конечно и не ставить,но с другой стороны деньги так и так уйдут,то пусть уж лучше пегасы постоят чем совсем ничего.

вот видите, учли наши пожелания, вместо лошадей вот это вроде как хрюша и человек в одном лице, эта скульптура еще станет нашей достопримечательностью г Кустанай.
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