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§ NG.kz
Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29479
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.09.17 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ночью 2 сентября в Астане перекрыли улицы Алматы и Туркестан. На этих улицах скопились люди, туда же был стянут спецназ с дубинками и щитами. К месту происшествия прибыли пожарная машина, "скорая помощь" и два автобуса с полицейскими.
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Гость
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как легко спровоцировать.

молодцы
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы власти хорошо сработали, не дали расправиться над иностранными рабочими, вот тогда был бы праздник для наших врагов.

мимоехалЪ
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо индусы Курбан Айт отметили.

Сульан Бейбарыс
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 10:05
Комментарий удален модератором.

§ Адам
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 03.09.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Ночью 3 сентября многие астанчане пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp. Проблемы с входом в приложение появились после двух часов ночи. Также на невозможность общаться посредством WhatsApp в это время пожаловались и жители других городов.

Чистой воды случайность! ))

Цитата:
Гражданин Индии позвал своих соотечественников

Индусы, это вам не китайцы! :-P
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димон
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
третий фото смольный володя возвращается :lol:

Читатель 1
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, как это "бытовой" конфликт переполошил всю столицу??))

декаданс
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 11:09
Комментарий удален модератором.

?????
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 11:36
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6648
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.09.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо.
А быстро наши граждане попытались это всё перевести в межнациональный конфликт.

Вон пишут, там быстро и молодёжь с флагами подтянулась, и "алга казахстан" орать начали.

Пессимистично выскажусь, что ещё немного и начнут собирать покрышки, орать "москаляку на гиляку", и проситься в ЕС.

По проторенной дороге, в общем.
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§ JereK
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1158
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 03.09.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По итогам беспорядков в Астане задержали 41 человека, иностранцев среди нет.


Ключевая фраза.
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Гость
Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 11:45
Комментарий проходит проверку.
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