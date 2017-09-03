Валентин Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек #10





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6648

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:39 Неплохо.

А быстро наши граждане попытались это всё перевести в межнациональный конфликт.



Вон пишут, там быстро и молодёжь с флагами подтянулась, и "алга казахстан" орать начали.



Пессимистично выскажусь, что ещё немного и начнут собирать покрышки, орать "москаляку на гиляку", и проситься в ЕС.



По проторенной дороге, в общем.