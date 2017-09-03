NG.kz В казахстанских школах вводится "пятидневка". Все подробности



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29479

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:03 С нового учебного года длительность урока составит 40 минут. При 40 минутной длительности уроков высвобождается 30 минут. Когда будет поставлен дополнительный урок, время пребывания учащихся увеличивается всего на 10 минут в день и это по большому счету не увеличит нагрузку.

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