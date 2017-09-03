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§ NG.kz
В казахстанских школах вводится "пятидневка". Все подробности
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29479
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.09.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С нового учебного года длительность урока составит 40 минут. При 40 минутной длительности уроков высвобождается 30 минут. Когда будет поставлен дополнительный урок, время пребывания учащихся увеличивается всего на 10 минут в день и это по большому счету не увеличит нагрузку.
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андрей
Re: В казахстанских школах вводится "пятидневка". Все...




Отправлено: 03.09.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас оставалось русских процентов 18 .......и да для ваших мозгов если они есть , пятидневка это когда пять дней , а не шесть .....
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