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Страница 54 из 54«1...525354
Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6646
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.08.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Валентин,этой новости Сарыма и твоему переводу
уже должно быть 25 лет.


Поясни.

Цитата:
drakon:
Ссылку - давай...


https://365info.kz/2017/08/u-nas-peredovye-zakony-no-sudy-imi-ne-rukovodstvuyutsya-ajdos-sarym/
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§ drakon
Re: Новости казахской прессы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11809
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Поясни.

А чего тут пояснять?
Вы что,до статьи Сарыма без конституции жили?
А вчера только дошло до вас? ... 8-)
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Гость
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 30.08.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот почитайте. Очень интересная статья. Можно прям каждое предложение цитировать.

365info.kz/2017/08/padenie-urovnya-zhizni-podogrevaet-natsionalizm-sultangaliev/

Цитата:
Безусловно, антироссийские настроения — это то, что является общим местом в характеристике казахских националистов всех оттенков и группировок. Как и
непримиримо враждебное отношение к советской эпохе с маниакальным стремлением вымазать черной краской этот период истории Казахстана

При этом русофобия старательно маскируется — мы не против русских и России, а против Путина. Если же внимательно проанализировать авторские материалы наших национал-патриотов, то в них легко можно найти обилие именно антирусских и антироссийских высказываний, которые прекрасно характеризует мировоззрение националистов, а не их отношение лично к президенту соседней страны. Бежать, в восторге задрав штаны, за каждой инициативой, отдаляющей Казахстан от столь ненавистной для националистов России — это, наверное, позиция, но позиция, абсолютно лишенная здравомыслия и прагматизма. Страшно подумать, что сделают со страной люди с подобным мышлением, если они придут к власти.

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6646
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.08.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Валентин:
Поясни.

А чего тут пояснять?


А вы таки случайно не из Одессы?!

Цитата:
Гость:
А вот почитайте. Очень интересная статья.


Читал, да. Отличная статья.
Недаром наши дорогие национал-патриоты в восторге от Украины и гражданской войны на ней.
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§ Обликоморале
Re: Новости казахской прессы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3700
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.08.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вчера вот такое читал...«Қазақша сөйлеш»: никогда не думал, что столкнусь с такими казахами.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6646
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.08.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я вчера вот такое читал...«Қазақша сөйлеш»: никогда не думал, что столкнусь с такими казахами.


Граждане мечтают жить в мононациональном государстве.

У них есть все шансы в нём пожить и зачерпнуть обеими руками, неоднократно.
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Медный
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 31.08.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хттп://youtu.be/ca8zSt-ODls добавьте сами http
чтото мне больно напоминает. Методичка то одна, только у нас "мягче" программа, чтобы лучше закрепилось наверное.
разделяй и властвуй, более нечего добавить

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6646
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 31.08.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

ZAMANA.KZ: «Қазақ азаматы тек күзетшілікке ғана лайық па еді?» («Казахи достойны быть только охранниками?») - РинатРАФХАТ возмущается тем, что охранниками, в основном, работают мужчины-казахи.

«Охранники Великой степи! В Казахстане сотрудники службы охраны — одни казахи. Почему? Этот вопрос меня давно беспокоит. Представители других национальностей не удостоились такой «чести». В какой бы город или регион ни поехал, везде казахи в спецодежде с надписью «охрана». Если бы у нас проживали одни казахи, я бы не задавался этим вопросом. Но Казахстан - многонациональная страна. Среди охранников я как-то не встречал представителей других национальностей. Они, видимо, заняли все «теплые» места. А их покой днем и ночью оберегают все те же несчастные казахи. Они, берутся за любую работу в городе и, не задумываясь, идут в охрану. Как будто у них «патент» на эту профессию. И будто они достойныбытьтолько охранниками. А вы что, думаете по этому поводу?», - задает он вопрос читателям.


Совершенно, полностью согласен с автором!
Ещё такая же проблема с милиционерами, сотрудниками КНБ и чиновниками!!!

Доколе будем это терпеть?!
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6646
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 31.08.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Методичка то одна, только у нас "мягче" программа, чтобы лучше закрепилось наверное.


Лично я (лично я) с немалой грустью вижу очень-очень много общего, до пугающего временами.

До определённого момента, небратья точно так же как и мы с гордостью говорили что "зато у нас всё мирно и войны не было и не будет".
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§ Обликоморале
Re: Новости казахской прессы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3700
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 07:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...

[Исправлено: Обликоморале, 01.09.2017 - 07:15]
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6646
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.09.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редкие, редчайшие проблески здравомыслия, пусть и частичного:

Цитата:

AIKYN.KZ: «Шала қазақ» деген атау қазаққа калай сінді?» («Как понятие «шала казах» вошло в обиход казахов?») - Журналист газеты Гулзина БЕКТАС критикует авторов фильма «Шала казах» за сценарий и название картины.

«По сценарию, персонаж фильма - сельский участковый полицейский борется с представителями местного криминального авторитета. Если главный герой — участковый, то, кто здесь «шала казах»? Невозможно, чтобы в абсолютно казахоязычном ауле полицейский не знал казахского языка. И вообще, откуда появилось это разделение «настоящий казах» и «шала казах»? Даже если фильм пока носит такое условное название, какова необходимость его так называть? Нет же таких понятий, как «шала орыс», «шала өзбек» или «шала қырғыз». Мы не должны отталкивать тех казахов, которые не знают родного языка. Поэтому авторам фильма стоит задуматься над сменой названия картины», - убеждена автор.


Замечу, что например американцы вообще не заморачиваются по поводу неидеального английского у собеседника.
Язык это в первую очередь средство коммуникации, если тебя можно понять - это уже хорошо.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6646
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.09.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
...


[снимает шляпу, встаёт рядом]

Да, я тоже считаю, что о мёртвых или хорошо, или ничего!
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1157
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 02.09.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Мы не должны отталкивать тех казахов, которые не знают родного языка.


*FACEPALM*

Дайте ей уже кто-нибудь определение понятия "родной язык".
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6646
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.09.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Дайте ей уже кто-нибудь определение понятия "родной язык".


[с интересом] Думаешь, поможет?! А ты, оптимист!
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§ Алиса
Re: Новости казахской прессы
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3602
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.09.17 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Дайте ей уже кто-нибудь определение понятия "родной язык".

JereK, сегодня нет смысла формулировать определения каких-либо понятий. Найдутся "неадекваты", извращающие даже классические определения. Они, при этом считают себя "истиной в последней инстанции". По этой причине весьма неприятно, даже противно слушать/слышать/читать подобные высказывания от людей, считающих себя культурными, образованными и т.д. и т.п.

[Исправлено: Алиса, 03.09.2017 - 00:57]
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