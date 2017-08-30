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ZAMANA.KZ: «Қазақ азаматы тек күзетшілікке ғана лайық па еді?» («Казахи достойны быть только охранниками?») - РинатРАФХАТ возмущается тем, что охранниками, в основном, работают мужчины-казахи.



«Охранники Великой степи! В Казахстане сотрудники службы охраны — одни казахи. Почему? Этот вопрос меня давно беспокоит. Представители других национальностей не удостоились такой «чести». В какой бы город или регион ни поехал, везде казахи в спецодежде с надписью «охрана». Если бы у нас проживали одни казахи, я бы не задавался этим вопросом. Но Казахстан - многонациональная страна. Среди охранников я как-то не встречал представителей других национальностей. Они, видимо, заняли все «теплые» места. А их покой днем и ночью оберегают все те же несчастные казахи. Они, берутся за любую работу в городе и, не задумываясь, идут в охрану. Как будто у них «патент» на эту профессию. И будто они достойныбытьтолько охранниками. А вы что, думаете по этому поводу?», - задает он вопрос читателям.



Совершенно, полностью согласен с автором!

Ещё такая же проблема с милиционерами, сотрудниками КНБ и чиновниками!!!



Доколе будем это терпеть?!