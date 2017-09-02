Цитата: Очевидец:

Их также никогда нет, когда нарушают правила всякие ГБР (охрана) и прочая хрень с желтыми проблесковыми маячками и не адекватными водилами! Это какими правилами им разрешено ездить на красный, через двойную сплошную, включать сирену по ночам и ехать через пол города будоража сон жителей?!



6.4 Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета при выполнении строительных, ремонтных или уборочных работ, мобильных групп оперативного реагирования частных охранных организаций, передвижных контрольно-пропускных пунктов органов транспортного контроля на дороге могут отступать от требований дорожных знаков (кроме знаков 2.2, 2.4, 2.5 и 2.6, а также 3.11, 3.12, 3.13 и 3.14, а также 3.17.2, 3.20) и разметки, а также пунктов 9.4-9.8 и пункта 16.1 при условии обеспечения безопасности движения. Водители других транспортных средств не препятствуют их работе.



Проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета не дает преимущества в движении и служит для предупреждения других участников движения об опасности.