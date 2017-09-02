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§ NG.kz
Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых учебников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29477
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев ответил на критику родителей новых учебников русского языка, в котором нашли задания с использованием слэнга, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Читатель 1
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 02.09.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр, во первых: не "история", а "летопись" правильно...и т.д. (У Пушкина А.С. - 36000 слов,по моему, примерно...откуда 50 тысяч "пришлых" слов-то взялось???)))
В общем, "учебник" похож на "развитник"

§ Горожанин_kst
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 804
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.09.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страшно, ребята, вот теперь действительно очень страшно за страну и за детей с этой стране, а значит за её будущее. Это ж надо было так довести страну, что любой чабан по сути, может по родственно-клановым каналам, либо "чисто забашляв", получить какую угодно должность, в любом министерстве-ведомстве. Пофиг на личные качества и образование, личная преданность, толщина кошелька и крутость агашек решают все!
....Слава Основателю этого бардака, нашему бессменному и незабвенному, нашему Всему!
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2121
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 02.09.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр потому что папа академик или у него все таки есть какие то личные заслуги в образовании? Наверное министром должен быть какой нибудь заслуженный умный педагог с опытом работы в школе, тогда и реформы будут аккуратными и учебники соответствовать? Прежде всего во главе должны стоять профессионалы, образование и опыт предыдущий тоже должны соответствовать. А иначе непросто, тут в районе сложно, а на уровне государства тем более. Просто я так думаю, рядовой гражданин, может я чего то не знаю?

Житель
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 02.09.17 - 21:00
Комментарий удален модератором.

§ JereK
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1157
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 02.09.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Таро
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 02.09.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За что боролись...Высшее образование превратилось в торговлю дипломами. Вот они - суперминистры нового поколения. И хотят ещё 12-летнее образование ввести в школах. Цель наверное такая, чтобы родители содержали детей до 30 лет. А зачем напрягаться, создавать рабочие места.

ТАНОМИ
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 02.09.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
2121:
Наверное министром должен быть какой нибудь заслуженный умный ...
Увы! Выбор не велик. Во-первых, научный факт - умных людей гораздо меньше чем посредственных, а то и просто глупых. Во-вторых: слишком невелико население страны для выбора самых-самых на значимые должности. В третьих: и даже из этого населения предпочтение отдаётся известно кому. В четвёртых: посмотрите, как тасуют колоду наших высших руководителей, почти не пополняя её. Мало кому свеженькому удаётся "проникнуть" Вот мы и имеем на министерских должностях посредственности , хотя и с несколькими дипломами. Откуда же взяться новым, прорывным идеям, когда даже старое не было правильно понято.Как говорят в народе: образование - высшее, соображение - среднее.

§ Горожанин_kst
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 804
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.09.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По всем дисциплинам такая картина? Или тут спрятан второй "подводный камень" фарватера Верховного Иезуита и его Команды?
Не мытьём, так катанием задавить русский язык в стране. Свести на нет его значение и применение. Вот один из выводов, лежащих чуть глубже поверхностного взгляда.
Или хотят "выровнять" уровень образования в русскоязычных школах и школах с преподаванием на "государственном" языке?!
Какой простор для аналитики! Вот только мысли и выводы отнюдь не радужные. Скатывается в средневековье, мракобесы торжествует.
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§ КГСПС
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 151
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 02.09.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
минЕстерство безАбразАванЬя:

👏👍👍👍
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§ Горожанин_kst
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 804
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.09.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А между тем в новостях смотрел- таджики опомнились от угара самостийности, оценили уровень своего образования.. .и приняли закон о синхронизации систем образования с РФ. Так то! Им доставлены из России тонны учебников, по межгосударственной программе направляются преподаватели из России. Ликвидация безграмотности короче. До такого же состояния довести хотите, господа-министры?!

[Исправлено: Горожанин_kst, 02.09.2017 - 22:45]
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Медный
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 02.09.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Цитата:
Министр сообщил, что обновление планируется полностью завершить за три-четыре года. "Мы хотим, чтобы, если мы не делаем телефоны, телевизоры, скоростные поезда и самолеты, чтобы наши дети все это имели. Могли быть конкурентоспособными, очень нужными, и чтобы мы могли ими гордиться

что за поток сознания? Может он потрудится подробнее расписать план на будущее, а то он сказал потреблять и не производить, а в чём тогда реформа образования? Посмотрели на оэср, к чему там реформа привела..? Ничего хорошего. А какой резон нам их ошибки делать?
а мы типа отстали, они то умные, а мы то должны за ними в "пропасть"
Вообще несвязный бред от министра... надо бы и его проверить на пригодность...
я уверен что люди которые нами не ошибаются и не заблуждаются, это откровенные враги

§ Медный
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 299
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.09.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оставлю это здесь
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