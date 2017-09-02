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2121:
Наверное министром должен быть какой нибудь заслуженный умный ...
Увы! Выбор не велик. Во-первых, научный факт - умных людей гораздо меньше чем посредственных, а то и просто глупых. Во-вторых: слишком невелико население страны для выбора самых-самых на значимые должности. В третьих: и даже из этого населения предпочтение отдаётся известно кому. В четвёртых: посмотрите, как тасуют колоду наших высших руководителей, почти не пополняя её. Мало кому свеженькому удаётся "проникнуть" Вот мы и имеем на министерских должностях посредственности , хотя и с несколькими дипломами. Откуда же взяться новым, прорывным идеям, когда даже старое не было правильно понято.Как говорят в народе: образование - высшее, соображение - среднее.