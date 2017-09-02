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§ NG.kz
Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче отбора на ЧМ-2018
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29477
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже на 17-й минуте сборная Казахстана была вынуждена произвести замену. Не смог продолжить игру полузащитник Георгий Жуков, до игры тренировавшийся по индивидуальной программе, и вместо него вышел Максат Байжанов.
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Диана
Re: Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче...




Отправлено: 02.09.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока будите выдумывать,делать героев Байжанова,Жумаскалиева ,Исламханова такие результаты будут продолжаться.Только овощь может футболистов нахваливать,тем временем явно видем что в стране НЕТ игроков даже среднего уровня.Умейте правду говорить! Учитесь пережовывать!

Марк Стаканыч
Re: Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче...




Отправлено: 02.09.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Диана:
Только овощь может футболистов нахваливать,тем временем явно видем что в стране НЕТ игроков даже среднего уровня.Умейте правду говорить! Учитесь пережовывать!

Пора признать , что в футболе мы никто,не наше это, даешь исконное,даешь кокпар!

Медный
Re: Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче...




Отправлено: 02.09.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ногомяч. Уже не актуален. Вообще спорт, ты спирт :-P
считайте меня ограниченным и не азартным человеком... считайте хоть хлоднокровным гадом ползучим - никогда не понимал спорт и болельщиков. :-x

антрополог
Re: Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче...




Отправлено: 02.09.17 - 11:04
Комментарий удален модератором.

НУР
Re: Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче...




Отправлено: 02.09.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марк Стаканыч:
кокпар

кокпар,борьба,бокс,т.атлетика сюда нужно вкладывать деньги.В футболе не то что криваногие,тупоголовые.Не зря евротренера,те же российские от наших футбольных "звёзд" в шоке.Цитата:
Диана:
овощь
Какие они на стадике умные?Только скажи Нурбол слаб,не техники,не удара,слабое мышление атаки тормозит ..... . Так эти овощи готовы за это сажрать!Раньше ходил,сейчас тем же концом на футболёров забил.

§ drakon
Re: Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11809
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.09.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марк Стаканыч:
Пора признать , что в футболе мы никто,не наше это

Лучше быть в Европе - последним,
Чем в Азии - первым? Так что ле?... :-o
Профайл

Гость
Re: Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче...




Отправлено: 02.09.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Диана:

Нурбол то при чем, когда он играл за сборную видно было и желание и умение. Жаль что таких в нынешнем созыве сборной нет.

Раман
Re: Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче...




Отправлено: 02.09.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Чем в Азии - первым? Так что ле?..

Свой среди чужих,чужой среди своих.
Мне понравилась тема кокпара и байги...

архимед
Re: Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче...




Отправлено: 02.09.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо перестать вообще играть футбол, особенно в Казахстане, чтобы не тратить на ветер бюджетные деньги! Когда уже чиновников научит кризис или они пользуются продвижением "затратного" футбола, имея свой интерес! Надо деньги направлять на виды спорта, в которых Казахстан может быть в тройке призеров! Неужели чиновники в государстве заболели катарактой и не видят дальше своего носа, что футбол не для Казахстана!
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