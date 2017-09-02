архимед Re: Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче... #9







Отправлено: - 22:44 Надо перестать вообще играть футбол, особенно в Казахстане, чтобы не тратить на ветер бюджетные деньги! Когда уже чиновников научит кризис или они пользуются продвижением "затратного" футбола, имея свой интерес! Надо деньги направлять на виды спорта, в которых Казахстан может быть в тройке призеров! Неужели чиновники в государстве заболели катарактой и не видят дальше своего носа, что футбол не для Казахстана!