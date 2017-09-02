Цитата: Алиса:



Цитата: Министр сообщил, что обновление планируется полностью завершить за три-четыре года. "Мы хотим, чтобы, если мы не делаем телефоны, телевизоры, скоростные поезда и самолеты, чтобы наши дети все это имели. Могли быть конкурентоспособными, очень нужными, и чтобы мы могли ими гордиться

что за поток сознания? Может он потрудится подробнее расписать план на будущее, а то он сказал потреблять и не производить, а в чём тогда реформа образования? Посмотрели на оэср, к чему там реформа привела..? Ничего хорошего. А какой резон нам их ошибки делать?

а мы типа отстали, они то умные, а мы то должны за ними в "пропасть"

Вообще несвязный бред от министра... надо бы и его проверить на пригодность...

я уверен что люди которые нами не ошибаются и не заблуждаются, это откровенные враги