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§ NG.kz
Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых учебников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев ответил на критику родителей новых учебников русского языка, в котором нашли задания с использованием слэнга, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Читатель 1
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 02.09.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр, во первых: не "история", а "летопись" правильно...и т.д. (У Пушкина А.С. - 36000 слов,по моему, примерно...откуда 50 тысяч "пришлых" слов-то взялось???)))
В общем, "учебник" похож на "развитник"

§ Горожанин_kst
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 802
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.09.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страшно, ребята, вот теперь действительно очень страшно за страну и за детей с этой стране, а значит за её будущее. Это ж надо было так довести страну, что любой чабан по сути, может по родственно-клановым каналам, либо "чисто забашляв", получить какую угодно должность, в любом министерстве-ведомстве. Пофиг на личные качества и образование, личная преданность, толщина кошелька и крутость агашек решают все!
....Слава Основателю этого бардака, нашему бессменному и незабвенному, нашему Всему!
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2121
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 02.09.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр потому что папа академик или у него все таки есть какие то личные заслуги в образовании? Наверное министром должен быть какой нибудь заслуженный умный педагог с опытом работы в школе, тогда и реформы будут аккуратными и учебники соответствовать? Прежде всего во главе должны стоять профессионалы, образование и опыт предыдущий тоже должны соответствовать. А иначе непросто, тут в районе сложно, а на уровне государства тем более. Просто я так думаю, рядовой гражданин, может я чего то не знаю?

Житель
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 02.09.17 - 21:00
Комментарий удален модератором.

§ JereK
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1157
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 02.09.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Таро
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 02.09.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За что боролись...Высшее образование превратилось в торговлю дипломами. Вот они - суперминистры нового поколения. И хотят ещё 12-летнее образование ввести в школах. Цель наверное такая, чтобы родители содержали детей до 30 лет. А зачем напрягаться, создавать рабочие места.

Гость
Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых учебников




Отправлено: 02.09.17 - 22:07
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