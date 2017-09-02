2121 Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых... #17







Отправлено: - 20:57 Министр потому что папа академик или у него все таки есть какие то личные заслуги в образовании? Наверное министром должен быть какой нибудь заслуженный умный педагог с опытом работы в школе, тогда и реформы будут аккуратными и учебники соответствовать? Прежде всего во главе должны стоять профессионалы, образование и опыт предыдущий тоже должны соответствовать. А иначе непросто, тут в районе сложно, а на уровне государства тем более. Просто я так думаю, рядовой гражданин, может я чего то не знаю?