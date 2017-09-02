Цитата: Добринцофф:

Во даёт ааа,то есть до этого ты воровал их же продукт и пользовался им на халяву,а теперь платить надо так сразу американцы сволочами стали

Да не , сволочами я их как раз и не считаю . Воровали все и поголовно , ставя пиратскую версию , при этом называя американцев тупыми и обвиняя их во всех бедах на планете . Теперь хоть каждый отстегнёт дядюшке Сэму , делая США ещё богаче . Цитата: Добринцофф:

как по мне так как раз таки 8 была не очень,а 10 норм.

У меня 7 , привык , другой не надо . А мне не оставляют выбора , в век рынка и рыночных законов , когда клиент всегда прав и всё для клиента . Зачем мне 10 , если уж впаривают операционную систему , почему я не могу выбрать какую мне надо ?