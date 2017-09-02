Цитата: Vit:







Отправлено: 01.09.17 - 23:27

Я тут недавно было подсел на НГ, но походу придётся расстаться тем более без 112стало скучно стало. Вот вам и свобода слова? Что не напишешь всё блокируют ( без оскорблений и без разжиганий нац. розностей) в крайнем случае код не правильно введён сообщат, приходится всё по новой переписывать (если предварительно не скопировал :)). Вобщем вы тут лучше всё сами знаете и как Европа живёт и чем дышит и кто сколько зарабатывает и почему народ валит, и почему из аулов страной руководят. Вот только я практически слова сказать не могу. Кому что

Тоже думаю покинуть форум и тоже из читателя превратился в комментатора недавно и смотрю тут нет свободы слова как я думал и после ухода 112 скукотища стала