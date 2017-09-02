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§ NG.kz
В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600 первоклассников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В белых бантами с цветными шарами и букетами сегодня, 2 сентября, утром ждали праздничную линейку первоклашки СШ № 115, в которой в этом году завершился двухлетний капитальный ремонт.
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Re: В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600...




Отправлено: 02.09.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поздравляю учеников с первым школьным днем!!!
П.с. а про Курбан айт ни слова... :-x

§ Грибоедов
Re: В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 02.09.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличный ремонт сделали в школе. Следует заметить, что в этой школе нет ни одного двоечника!
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§ Грибоедов
Re: В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 02.09.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коллектив учителей неравнодушный к судьбам учеников. За каждого неуспевающего борются, тянут. Вот такой должна быть школа.
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100
Re: В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600...




Отправлено: 02.09.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"не отрываясь от листа, читал Жакупов."

Некомильфо. Неужели тяжело выучить или от себя сказать двухминутную речь?

§ Алиса
Re: В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3601
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.09.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Следует заметить, что в этой школе нет ни одного двоечника!

Ахаха, ну вы насмешили меня :lol: :lol:
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444
Re: В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600...




Отправлено: 02.09.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предпоследнее фото как нельзя лучше передает настроение детишек после лета )))

родитель
Re: В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600...




Отправлено: 02.09.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Ахаха, ну вы насмешили меня


чет вы не в школе,а говорите что учитель.

§ Алиса
Re: В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3601
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.09.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родитель:
чет вы не в школе,а говорите что учитель.

расшифруйте смысл ваших слов, родитель? Жду!

[Исправлено: Алиса, 02.09.2017 - 19:23]
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Гость
Re: В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600...




Отправлено: 02.09.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сделайте капитальный ремонт в 22 школе !!!

§ Алиса
Re: В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3601
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.09.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Следует заметить, что в этой школе нет ни одного двоечника!

Цитата:

Коллектив учителей неравнодушный к судьбам учеников. За каждого неуспевающего борются, тянут. Вот такой должна быть школа.

сегодня сш 115 - прям "звезда" - целых два крупных местных сми о ней)))
Но вот что читаем на сайте ВК КН - в противовес мнению Грибоедова:
Евгения Лозина ответила Елене
Елена, а мы, когда учились, всё думали, почему у нас в одном из спортзалов вместо стёкол полиэтилен и в кабинетах физики и химии зимой холодно, как на улице?
Оказывается, проблема решалась просто - надо было перейти на государственный язык обучения и школа сразу стала бы передовой и той, с которой нужно брать пример.
час назад
Грибоедов, как вы это прокомментируете? Я без сарказма спрашиваю. Получается всё не совсем так как кажется со стороны?
А может лучше так сформулирую: почему у вас одно мнение, а у данного человека - иное, содержащее объяснение причин "улучшения"?

[Исправлено: Алиса, 02.09.2017 - 20:18]
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1111
Re: В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600...




Отправлено: 02.09.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Отличный ремонт сделали в школе. Следует заметить, что в этой школе нет ни одного двоечника!

Двоешников отремантировали? :-o

Цитата:
Грибоедов:
Коллектив учителей неравнодушный к судьбам учеников. За каждого неуспевающего борются,

Скем? Борюца? :-o Цитата:
Грибоедов:
тянут

Двоешников отремантировали? Скем? Борюца? Каво "тянут"-та?



Цитата:
Грибоедов
Ах,Александр Сергеич,Александр Сергеич... Вы даже и не могли предполагать сколько будет горя нам от ума. От ума министов образования,от ума выпускников учебников,и даже от ума Ваших одноНиковцев!
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