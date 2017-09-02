Алиса Re: В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600... #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3601

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:11 Цитата: Грибоедов:

Следует заметить, что в этой школе нет ни одного двоечника!

Цитата:

Коллектив учителей неравнодушный к судьбам учеников. За каждого неуспевающего борются, тянут. Вот такой должна быть школа.

сегодня сш 115 - прям "звезда" - целых два крупных местных сми о ней)))

Но вот что читаем на сайте ВК КН - в противовес мнению Грибоедова:

Евгения Лозина ответила Елене

Елена, а мы, когда учились, всё думали, почему у нас в одном из спортзалов вместо стёкол полиэтилен и в кабинетах физики и химии зимой холодно, как на улице?

Оказывается, проблема решалась просто - надо было перейти на государственный язык обучения и школа сразу стала бы передовой и той, с которой нужно брать пример.

час назад

Грибоедов, как вы это прокомментируете? Я без сарказма спрашиваю. Получается всё не совсем так как кажется со стороны?

А может лучше так сформулирую: почему у вас одно мнение, а у данного человека - иное, содержащее объяснение причин "улучшения"?



[Исправлено: Алиса, 02.09.2017 - 20:18]