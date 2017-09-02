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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.09.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
строительный институт. что за диво такое.

Тебя чё смутило ? Что я Индустриальный Институт , имеющий строительные отделения и выпускающий инженеров-строителей обозвал строительным ? Ну извини пожалуйста , в следующий раз лично для тебя буду расписывать всё точно и подробно .

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3944
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.09.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушайте. Разбирайтесь сами. Кто из вас кто.Я же член партии Отан. Критиковать своего генсека - боже упаси!!! 8-)
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4629
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.09.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vit. Если не трудно смените ник. А то пенсионое насиление города думают что это я.
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.09.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Стоимость лицензионки 18000 тенге , которую автоматически тебе включают в цену ноутбука

Во даёт ааа,то есть до этого ты воровал их же продукт и пользовался им на халяву,а теперь платить надо так сразу американцы сволочами стали :lol:
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.09.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Кстати , если тебя не устраивает Виндос 10 (версия не очень ) , и ты хочешь сам загрузить 7 или 8

как по мне так как раз таки 8 была не очень,а 10 норм.
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vit
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.09.17 - 12:11
Комментарий удален модератором.

Теперь читатель
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.09.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:



Отправлено: 01.09.17 - 23:27
Я тут недавно было подсел на НГ, но походу придётся расстаться тем более без 112стало скучно стало. Вот вам и свобода слова? Что не напишешь всё блокируют ( без оскорблений и без разжиганий нац. розностей) в крайнем случае код не правильно введён сообщат, приходится всё по новой переписывать (если предварительно не скопировал :)). Вобщем вы тут лучше всё сами знаете и как Европа живёт и чем дышит и кто сколько зарабатывает и почему народ валит, и почему из аулов страной руководят. Вот только я практически слова сказать не могу. Кому что

Тоже думаю покинуть форум и тоже из читателя превратился в комментатора недавно и смотрю тут нет свободы слова как я думал и после ухода 112 скукотища стала :-( :-(

мечтатель
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.09.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Теперь читатель:

Марик не пались.

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3944
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.09.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

По македонски пишешь Виталик. Где рискуешь получить игнор. Витом называешься. Надо попросить модеров считать удаления не по никам. А по айпиадресам.
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