Цитата: Китай:



Цитата: Китай:

Купил телефон мейзу М3 в магазине Фора.Долго не радовался,через 2 месяца сам по себе начал отключаться гнать.Сдал этот телефон по гарантии на ремонт в Норд трейдинг. Написал заявление что отказываюсь от ремонта.Так вот как там сказали что сначала сделают диагностику а потом отправят запрос к официалам Мейзу.



Вам нужно сделать экспертизу в специализированной организации. В экспертом заключении должно быть указано ,что брак производственного характера. за экспертизу платите ВЫ. После пишите письмо претензию прикладывайте нотариальную копию экспертного заключения (оригинал храните для себя ) в письме просите произвести замену и компенсировать расходы связанные с экспертизой . ждете по закону в течении 15 дней ответ , желательно письменный. Если вам отказывают пишите исковое заявление в суд.