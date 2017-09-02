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§ NG.kz
Скрылся с дтп.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера в 21.30 на перекрестке Летунова Тарана сбили девушку. На пешеходном перекрестке. Мотоциклист скрылся. Милиция даже неприехала ждали. Давайте найдем.
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Денис
Re: Скрылся с дтп.




Отправлено: 02.09.17 - 11:10
Комментарий удален модератором.

Александр
Re: Скрылся с дтп.




Отправлено: 02.09.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пешеходного перекрестка не существует.

Читатель 1
Re: Скрылся с дтп.




Отправлено: 02.09.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поддерживаю. Надо искать эту м....

§ Грибоедов
Re: Скрылся с дтп.
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 02.09.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запретить надо мотоциклы в городской черте. Летают без касок, выскакивают перед носом у водителей, а когда кто-нибудь из них двинет кони - столько песен, жалости, слез, чуть ли фильмы не снимают.
Профайл

§ Undead
Re: Скрылся с дтп.
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 875
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 02.09.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Запретить надо мотоциклы в городской черте.

Точно! И пускай толкают до знака "конец населённого пункта", а там уже едут! "Рокиры паганые!". Не пойму только, нафига им каски, они ж не строители вроде...
А я вот, например, предлагаю запретить м..даков. Везде. В очередях, на пляжах, на стадионах, в автобусах, и на дорогах тоже, за рулём любых транспортных средств. Как вам такое предложение, Александр Сергеевич?
Профайл

Очевидец
Re: Скрылся с дтп.




Отправлено: 02.09.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я видел эту сбитую девушку, когда она лежала на пешеходном переходе с разбитой головой в крови! Скорая молодец - быстро приехала! Надеюсь с ней всё в порядке будет!Ну, а ментов так и не было... И их никогда нет, когда они (мотоциклисты) зачастую без намеров по центру на бешенной скорости каждый вечер гоняют по улицам! Их также никогда нет, когда нарушают правила всякие ГБР (охрана) и прочая хрень с желтыми проблесковыми маячками и не адекватными водилами! Это какими правилами им разрешено ездить на красный, через двойную сплошную, включать сирену по ночам и ехать через пол города будоража сон жителей?! Их никогда нет, когда нужно!!!
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