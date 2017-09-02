Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых учебников
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 12:39
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев ответил на критику родителей новых учебников русского языка, в котором нашли задания с использованием слэнга, передает корреспондент Tengrinews.kz. Читать новость
Марк Стаканыч
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Сразу говорю, что министр - бездарь. Исковерканные неологизмы пусть изучают в застенках мин. образования, а учитель обязан указать на правильный исходник (пиар-менеджер). Тот же сленг неформалов или программистов - это лишь рабочее упрощение, как уменьшительно-ласкательное, как в армии или на войне мат или приказной тон - необходимость. Учитель по русскому языку, еще раз для бездарей повторю - ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, не учитель по обществознанию, не учитель по этике, не по деловому общению с клиентами, не учитель выживания в малообразованной среде, обязан учить правильной форме, а в жизни ученик сам выберет свой стиль "прораба", "менеджера", "филолога". Что по сути, эзоповым языком, сказал бездарь, что в обществе используют неправильную форму слова, они в министерстве умывают руки и не будут бороться за грамотность (то есть выполнять свои обязанности) и прогнутся под "мейнстрим" (упростят себе работу, чего не делали до них). Зачем нам такое министерство и министры?
надо думать, что они учат современному английскому языку в школе, в университете и так далее, ага! для справки: Цитата:
Ерлан Кенжегалиевич Сагадиев - казахстанский государственный деятель, экономист, предприниматель, магистр экономических наук.
Я вот как то сомневаюсь, что его квалификация позволяет ему делать такие выводы. Пусть для начала покажет корочку педагога а то захотелось современный русский, захотелось эльфийский... а смысл внятно = аргументированно, зачем "современный дворово-подзаборный" русский язык нашим детям, никто не объясняет.
Медный: Я вот как то сомневаюсь, что его квалификация
Цитата:
минЕстерство безАбразАванЬя:
а кто сегодня обязывает руководителя иметь квалификацию/образование соответствующую сфере его работы. Мне кажется, сегодня "ценится" (хм - хмм - ) умение руководить! Вот к примеру, Заместитель Ген. Прокурора РК Лукин Андрей Иванович Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, Карагандинский государственный университет. 1985-1998 годы – служба в органах внутренних дел Республики Казахстан, начальник Восточного отдела внутренних дел города Акмолы, начальник Управления внутренних дел города Акмолы, начальник Управления Государственного следственного комитета по городу Акмола; 1998-2003 годы – начальник Департамента жилья города Астаны; С июля по сентябрь 2003 года – директор Департамента административной и правовой работы Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан; 2003-2005 годы – вице-Министр индустрии и торговли Республики Казахстан; 2005-2012 года – заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции). 2012-2014 годы – первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции); С декабря 2014 года по август 2017 года - заместитель акима города Астаны. С 23 августа 2017 года - заместитель генерального прокурора РК. Генерал-майор финансовой полиции. http://prokuror.gov.kz/rus/o-prokurature/centralnyy-apparat/rukovodstvo-generalnoy-prokuratury/zamestitel-generalnogo-prokuro-1
найдите связь между его образованием и сферой деятельности последних 10 лет?
[Исправлено: Алиса, 02.09.2017 - 14:45]
1917
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Марк Стаканыч: Я вот как то сомневаюсь, что его квалификация позволяет ему делать такие выводы. Пусть для начала покажет корочку педагога
Эта мая младшая брат! Как ти можешь сомневаться, бесчестный!? Мая братан много баранов продать, большой человек много денег дать, што бы министром обрЕзования стать! Гаспадина Урганта нужно в самый главный учебника внести с бальшой фотографи. Он предложил нашему предыдущему министру , для нашей страны новые профессии! Няня для киборгов, молекулярный шаурмист, метеоритный ювелир, дворник ДНК, а кто не поступит, тот станет космической путаной"
андрей
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
В Казахстане начался учебный год. Сагадиев рассказал о новой программе В новом учебном году школьная программа для первых, вторых, пятых и седьмых классов средних школ не будет отличаться от содержания образования Назарбаев интеллектуальных школ. Об этом заявил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, поздравляя школьников с первым звонком, передает корреспондент Tengrinews.kz. Министр выступил перед детьми на торжественной линейке в средней школе № 80 в Астане. "Уважаемые дети, родители, учителя. Всех я поздравляю с началом учебного года. В этом году мы много обсуждаем обновленную программу. Я хотел бы сказать, откуда она взялась. Лет 30-35 назад развитые страны, которые сейчас называют себя странами ОЭСР, начали понимать, что то, что исчезают профессии, быстро меняется экономика, быстро меняются технологии. Все быстро начало меняться, они это начали понимать очень давно и начали менять свою систему образования. Закончили они этот процесс около 20 лет назад в среднем. Более того, они договорились между собой, как они будут измерять знания, и начали между собой конкурировать, то что называется PISA (международная программа по оценке образовательных достижений учащихся - прим. автора)",- рассказал министр. По его словам, Казахстан в этом процессе участвует уже четвертый год. "Мы тоже начали понимать, что надо что-то быстро менять. Эту программу, которые первые, вторые, пятые и седьмое классы в этом году начнут проходить, мы внедрили в Назарбаев интеллектуальных школах и следили за ними десять лет. Когда поняли всю состоятельность и важность этой обновленной программы, мы решили во все школы Казахстана ее внедрить. Поэтому ваше содержание образования в средних школах от содержания образования в НИШ с сегодняшнего дня отличаться не будет , - заявил Ерлан Сагадиев. Министр сообщил, что обновление планируется полностью завершить за три-четыре года. "Мы хотим, чтобы, если мы не делаем телефоны, телевизоры, скоростные поезда и самолеты, чтобы наши дети все это имели. Могли быть конкурентоспособными, очень нужными, и чтобы мы могли ими гордиться. В светлый путь, я всех вас поздравляю", - сказал министр. Напомним, ранее Сагадиев ответил на критику родителей новых учебников русского языка, в котором нашли задания с использованием слэнга, а также рассказал, как готовил к школе собственных детей.
https://tengrinews.kz/strange_news/ministr-obrazovaniya-rasskazal-gotovil-shkole-svoih-detey-325626/ После своего выступления министр признался, что никаких напутственных слов своим собственных детям не говорил, а готовил их заранее. "Они у меня подготовку к школе начали еще в середине августа, я с ними занимался, старался, чтобы уже к школе они подошли не просто с каким-то объемом знаний и усидчивости, знакомства с буквами, словами и так далее. Желательно родителям начать подготовку чуть-чуть пораньше. Хотя бы давать ему читать, давать математические задачи, чтобы к началу учебного года уже ребенок разогнался", - порекомендовал министр. Несмотря на то, что в первый класс Ерлан Сагадиев пошел более 44 лет назад, министр без труда вспомнил имя своего первого учителя. "В первый класс я пошел в Алматы. Моя первая классная руководительница - Анна Ивановна Дорофеева", - отметил он.
Во как оно в чем дело, а вы накинулись...
кустанаец 1
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Ничего от нормального образования в Казахстане скоро не останется . Все , что было поднято при СССР в математике , химии , физике и истории в Казахстане сегодня планомерно практически полностью уничтожено. Через 10 лет латинский казахский опустит уровень знаний учеников 1920 год и не более
кустанаец 1
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
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