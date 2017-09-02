Очевидец Re: Скрылся с дтп. #6







Отправлено: - 18:20 Я видел эту сбитую девушку, когда она лежала на пешеходном переходе с разбитой головой в крови! Скорая молодец - быстро приехала! Надеюсь с ней всё в порядке будет!Ну, а ментов так и не было... И их никогда нет, когда они (мотоциклисты) зачастую без намеров по центру на бешенной скорости каждый вечер гоняют по улицам! Их также никогда нет, когда нарушают правила всякие ГБР (охрана) и прочая хрень с желтыми проблесковыми маячками и не адекватными водилами! Это какими правилами им разрешено ездить на красный, через двойную сплошную, включать сирену по ночам и ехать через пол города будоража сон жителей?! Их никогда нет, когда нужно!!!