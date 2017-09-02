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Отправлено: - 17:08 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstane-nachalsya-uchebnyiy-god-sagadiev-rasskazal-novoy-325628/



В Казахстане начался учебный год. Сагадиев рассказал о новой программе

В новом учебном году школьная программа для первых, вторых, пятых и седьмых классов средних школ не будет отличаться от содержания образования Назарбаев интеллектуальных школ. Об этом заявил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, поздравляя школьников с первым звонком, передает корреспондент Tengrinews.kz. Министр выступил перед детьми на торжественной линейке в средней школе № 80 в Астане.

"Уважаемые дети, родители, учителя. Всех я поздравляю с началом учебного года. В этом году мы много обсуждаем обновленную программу. Я хотел бы сказать, откуда она взялась. Лет 30-35 назад развитые страны, которые сейчас называют себя странами ОЭСР, начали понимать, что то, что исчезают профессии, быстро меняется экономика, быстро меняются технологии. Все быстро начало меняться, они это начали понимать очень давно и начали менять свою систему образования. Закончили они этот процесс около 20 лет назад в среднем. Более того, они договорились между собой, как они будут измерять знания, и начали между собой конкурировать, то что называется PISA (международная программа по оценке образовательных достижений учащихся - прим. автора)",- рассказал министр.

По его словам, Казахстан в этом процессе участвует уже четвертый год.

"Мы тоже начали понимать, что надо что-то быстро менять. Эту программу, которые первые, вторые, пятые и седьмое классы в этом году начнут проходить, мы внедрили в Назарбаев интеллектуальных школах и следили за ними десять лет. Когда поняли всю состоятельность и важность этой обновленной программы, мы решили во все школы Казахстана ее внедрить. Поэтому ваше содержание образования в средних школах от содержания образования в НИШ с сегодняшнего дня отличаться не будет , - заявил Ерлан Сагадиев.

Министр сообщил, что обновление планируется полностью завершить за три-четыре года. "Мы хотим, чтобы, если мы не делаем телефоны, телевизоры, скоростные поезда и самолеты, чтобы наши дети все это имели. Могли быть конкурентоспособными, очень нужными, и чтобы мы могли ими гордиться. В светлый путь, я всех вас поздравляю", - сказал министр.

Напомним, ранее Сагадиев ответил на критику родителей новых учебников русского языка, в котором нашли задания с использованием слэнга, а также рассказал, как готовил к школе собственных детей.



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После своего выступления министр признался, что никаких напутственных слов своим собственных детям не говорил, а готовил их заранее. "Они у меня подготовку к школе начали еще в середине августа, я с ними занимался, старался, чтобы уже к школе они подошли не просто с каким-то объемом знаний и усидчивости, знакомства с буквами, словами и так далее. Желательно родителям начать подготовку чуть-чуть пораньше. Хотя бы давать ему читать, давать математические задачи, чтобы к началу учебного года уже ребенок разогнался", - порекомендовал министр. Несмотря на то, что в первый класс Ерлан Сагадиев пошел более 44 лет назад, министр без труда вспомнил имя своего первого учителя. "В первый класс я пошел в Алматы. Моя первая классная руководительница - Анна Ивановна Дорофеева", - отметил он.



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