Серый волк Re: Снова сбили ребенка на улице Маяковского в Костанае #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9031

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:37 Цитата: Сколько раз просили перекрыть этот проезд, или установить ограничители скорости типа "лежачий полицейский"! Потому что на совесть водителей, особенно таксистов, рассчитывать не приходится! Напишите фамилии тех бессовестных чинушек в акимате и вашем ГАИ к которым вы обращались. И приведите ответы. Очень интересно на них посмотреть.

По факту у вас работают приехавшие в регион на работу "гастарбайтеры", которым глубочайшим образом наплевать на улицы Маяковские и их дворы, превращающиеся из-за безграмотной организации движения в сквозные проезды. Их интересуют только улицы где можно чего-нибудь отмыть, или где может проехать Назарбаев, там они готовы ковырять и перековыривать каждый год. Хотя по причине деградации и там как видим из статей и особенно фото этих безумных реконструкций, масса ляпов, которые они готовы заливать деньгами из бюджета.

Кстати если в стране падает валюта. то в этом есть значительная часть грехов этих деятелей, которым дают достаточно много миллиардов под разбазаривание ресурсов страны. ожидая, что они будут делать улицы и дороги.