Цитата: где в трудные годы не было света и воды, все мои родные из аула

полагаю, что ничего в ауле не изменилось, "свет" т.е. электричество там появилось -начали подавать чтобы телевизор работал, а с остальным всё также: дорог нет, воды нет, инфраструктуры и социальных образований нет.

хотя не исключаю, что нет уже и самого аула.