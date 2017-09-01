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§ NG.kz
Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить министров на месяц в аул"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Что касается предложений "отправить министров на месяц в аул вкусить реальной жизни казахстанской глубинки", то хочу сказать, что практически все свое детство до 17 лет я прожил в ауле, где в трудные годы не было света и воды", - добавил Абаев.
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тётя Соня
Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить...




Отправлено: 01.09.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...а кто поедет по Потёмкинским дере́вням?

1111
Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить...




Отправлено: 01.09.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
телеканала "Qazaqstan"
Квазагстан? Что за канал? Познавательный? О жизни земноводных? :-o

FOMA
Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить...




Отправлено: 01.09.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взгляд как у Аблязова!

1111
Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить...




Отправлено: 01.09.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
реалити-шоу "24 часа в объятиях природы"
О! Почти угадал! Только участников шоу нужно пожалеть и не кормить их Qaкушами. Не наше это. Пусть их французы едят! :lol:

Vii
Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить...




Отправлено: 01.09.17 - 22:51
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить...




Отправлено: 01.09.17 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Необходимо отправить на другое реалити шоу-"Проживи месяц на любое соц. пособие"

Курорты Сарыколя!
Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить...




Отправлено: 02.09.17 - 08:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Их надо отправить в совхоз Веселый Подол Сарыкольского района - это типа Барса-Келмес! Можно в поселок Акчикуль Чеховского округа, там есть где остановиться, домик для развлечений там построил бывший зам прокурора Костанайской области по статистике. Он же член общественных советов по борьбе с коррупцией и т.п. Рядом с домиком озеро, можно рыбку ловить и бесконечно любоваться природой. Воду и еду с собой! Водка будет! Акима района можно пригласить, руководителей КХ. Все кстати, на данное время руководители КХ напрямую в контакте с акимом района, значит досуг министрам организуют на высшем уровне!

Медный
Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить...




Отправлено: 02.09.17 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
где в трудные годы не было света и воды, все мои родные из аула

полагаю, что ничего в ауле не изменилось, "свет" т.е. электричество там появилось -начали подавать чтобы телевизор работал, а с остальным всё также: дорог нет, воды нет, инфраструктуры и социальных образований нет.
хотя не исключаю, что нет уже и самого аула.

Диана
Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить...




Отправлено: 02.09.17 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идея отличная!Отправить без рюкзаков набитыми продуктами,без воды и смартфонов.Руковиц им дать больше и лопат.Если есть ходовая техника поставить на прикол.Те что стоят под забором им раздать!

909
Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить...




Отправлено: 02.09.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клоун

димон
Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить...




Отправлено: 02.09.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в зону на месяц, а не в аул

* drakon
Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11809
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.09.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
909:
Клоун

ЭКСПО - уедет,
Клоуны - остаются.
Никому они - не нужны... :lol:
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