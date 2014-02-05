Уле Re: Как мы ужинали по-уйгурски #24







Отправлено: - 15:24 Может уже и не кстати, но оставлю и я отзыв спустя 3 года... пришли, заказали лагман, который похвалила официантка ( рекомендовала как самый вкусный) , итог- мы разочарованы.... тесто слишком толстое, на плоской тарелке, порция большая только за счет этого теста (. Не остро, не сочно , не вкусно.. жаль потраченных денег....