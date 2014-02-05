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§ NG.kz
Как мы ужинали по-уйгурски
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.14 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редко хожу поесть по наводке. Но тут меня по определенному адресу послали дважды. Коллега, причмокивая, рассказала, как любит в одном из костанайских кафе шашлык в казане.
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гость
Re: Как мы ужинали по-уйгурски




Отправлено: 07.02.14 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статейка заказная,сразу видно,у афтора этого все такие.заплатили,попросили,хвалит,ну а если нет ругает.вкуснее всего-дома,с мясом.

аиша
Re: Как мы ужинали по-уйгурски




Отправлено: 08.02.14 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уйгуры близки китайцам.а не казахам.поэтому и наличие овощей и специй

Урумчи
Re: Как мы ужинали по-уйгурски




Отправлено: 08.02.14 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аиша:
уйгуры близки китайцам.а не казахам

С какой стороны? Не пишите бред,если не знаете.

Я
Re: Как мы ужинали по-уйгурски




Отправлено: 09.02.14 - 09:33
Комментарий удален модератором.

§ Газетоман
Re: Как мы ужинали по-уйгурски
Газетоман


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 12.07.13
Отправлено: 10.02.14 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был там, блюда очень вкусные, особенно хошан понравился. Есть конечно недочеты по интерьеру, но сервис вроде неплохой.
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Олеся
Re: Как мы ужинали по-уйгурски




Отправлено: 10.02.14 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Александр, если шеф сменится, то и такой вкусной кухни уже не будет)) нигде так долго марку не держат ))

частый посетитель
Re: Как мы ужинали по-уйгурски




Отправлено: 11.02.14 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верните vip комнату.

467
Re: Как мы ужинали по-уйгурски




Отправлено: 12.02.14 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
частый посетитель:
Верните vip комнату

Сочетание уйгурка и вип-комната звучит ржачно. :lol:

алик
Re: Как мы ужинали по-уйгурски




Отправлено: 14.03.14 - 11:26
Комментарий удален модератором.

Уле
Re: Как мы ужинали по-уйгурски




Отправлено: 02.09.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может уже и не кстати, но оставлю и я отзыв спустя 3 года... пришли, заказали лагман, который похвалила официантка ( рекомендовала как самый вкусный) , итог- мы разочарованы.... тесто слишком толстое, на плоской тарелке, порция большая только за счет этого теста (. Не остро, не сочно , не вкусно.. жаль потраченных денег....
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