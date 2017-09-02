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≡ Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население Тобола благодаря акции подводных охотников		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население Тобола благодаря акции подводных охотников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рыбном краудфандинге принимали участие добровольцы - не только подвохи, но и «классические» рыбаки, внося посильные взносы, которые в результате сложились в сумму, достаточную для покупки двух тысяч маленьких карпиков.
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§ Undead
Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население...
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 874
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 02.09.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Респект, молодцы!
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§ CrazyBeaver
Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 02.09.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, не все они доживут до зрелого возраста - кого-то съедят хищники, кто-то погибнет от болезней, это неизбежно. Но свою акцию подводные охотники провели не зря, часть этих карпов доживет до половозрелого возраста и оставит потомство.

А остальную часть выловят китайскими сетями. Молодцы и благодарность им за это. Но надо как-то ужесточать наказания за ловлю сетями, безконтрольную.
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