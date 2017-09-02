NG.kz В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600 первоклассников



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:03 В белых бантами с цветными шарами и букетами сегодня, 2 сентября, утром ждали праздничную линейку первоклашки СШ № 115, в которой в этом году завершился двухлетний капитальный ремонт.

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