НУР Re: Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче... #5







Отправлено: - 11:58 Цитата: Марк Стаканыч:

кокпар

кокпар,борьба,бокс,т.атлетика сюда нужно вкладывать деньги.В футболе не то что криваногие,тупоголовые.Не зря евротренера,те же российские от наших футбольных "звёзд" в шоке.Цитата: Диана:

овощь Какие они на стадике умные?Только скажи Нурбол слаб,не техники,не удара,слабое мышление атаки тормозит ..... . Так эти овощи готовы за это сажрать!Раньше ходил,сейчас тем же концом на футболёров забил.