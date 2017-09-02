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§ NG.kz
Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых учебников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев ответил на критику родителей новых учебников русского языка, в котором нашли задания с использованием слэнга, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Марк Стаканыч
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 02.09.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Надо быть в этом отношении поспокойнее. Я думаю, что мы готовим детей для сегодняшнего дня, для будущего, но не для прошлого.

Успокойтесь, забудьте о русском литературном языке, получите суржик и жаргонизмы, этого вам хватит .
мы так решили.

§ Козлов я
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.09.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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[Исправлено: Козлов я, 02.09.2017 - 13:30]
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минЕстерство безАбразАванЬя
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 02.09.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу говорю, что министр - бездарь. Исковерканные неологизмы пусть изучают в застенках мин. образования, а учитель обязан указать на правильный исходник (пиар-менеджер). Тот же сленг неформалов или программистов - это лишь рабочее упрощение, как уменьшительно-ласкательное, как в армии или на войне мат или приказной тон - необходимость. Учитель по русскому языку, еще раз для бездарей повторю - ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, не учитель по обществознанию, не учитель по этике, не по деловому общению с клиентами, не учитель выживания в малообразованной среде, обязан учить правильной форме, а в жизни ученик сам выберет свой стиль "прораба", "менеджера", "филолога". Что по сути, эзоповым языком, сказал бездарь, что в обществе используют неправильную форму слова, они в министерстве умывают руки и не будут бороться за грамотность (то есть выполнять свои обязанности) и прогнутся под "мейнстрим" (упростят себе работу, чего не делали до них). Зачем нам такое министерство и министры?

§ Медный
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 298
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.09.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мы ему будем давать современный русский язык

надо думать, что они учат современному английскому языку в школе, в университете и так далее, ага! :-x
для справки:
Цитата:
Ерлан Кенжегалиевич Сагадиев - казахстанский государственный деятель, экономист, предприниматель, магистр экономических наук.

Я вот как то сомневаюсь, что его квалификация позволяет ему делать такие выводы. Пусть для начала покажет корочку педагога ;-) а то захотелось современный русский, захотелось эльфийский...
а смысл внятно = аргументированно, зачем "современный дворово-подзаборный" русский язык нашим детям, никто не объясняет.
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§ Alexander_Smr
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Alexander_Smr


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 09.05.17
Отправлено: 02.09.17 - 14:18
Комментарий удален модератором.
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§ Алиса
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3598
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.09.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Я вот как то сомневаюсь, что его квалификация

Цитата:
минЕстерство безАбразАванЬя:

а кто сегодня обязывает руководителя иметь квалификацию/образование соответствующую сфере его работы. Мне кажется, сегодня "ценится" (хм - хмм - :-x ) умение руководить!
Вот к примеру,
Заместитель Ген. Прокурора РК Лукин Андрей Иванович
Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, Карагандинский государственный университет.
1985-1998 годы – служба в органах внутренних дел Республики Казахстан, начальник Восточного отдела внутренних дел города Акмолы, начальник Управления внутренних дел города Акмолы, начальник Управления Государственного следственного комитета по городу Акмола;
1998-2003 годы – начальник Департамента жилья города Астаны;
С июля по сентябрь 2003 года – директор Департамента административной и правовой работы Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;
2003-2005 годы – вице-Министр индустрии и торговли Республики Казахстан;
2005-2012 года – заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).
2012-2014 годы – первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции);
С декабря 2014 года по август 2017 года - заместитель акима города Астаны.
С 23 августа 2017 года - заместитель генерального прокурора РК. Генерал-майор финансовой полиции.
http://prokuror.gov.kz/rus/o-prokurature/centralnyy-apparat/rukovodstvo-generalnoy-prokuratury/zamestitel-generalnogo-prokuro-1

найдите связь между его образованием и сферой деятельности последних 10 лет?

[Исправлено: Алиса, 02.09.2017 - 14:45]
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