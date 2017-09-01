Алмагуль Re: В Астане впервые проходит Всемирный карнавал кукол #5







Отправлено: - 13:46 Почему это не было в новостях вчера или заранее. Только сегодня выложили. На сайт новости. Мы бы вчера бы пришли. Как всегда с казахским опозданием. Когда начнется все во время исполнять. или как всегда страхуются. Карнавал вчера прошел а сегодня в новостях выложили