минЕстерство безАбразАванЬя Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых... #3







Отправлено: - 13:54 Сразу говорю, что министр - бездарь. Исковерканные неологизмы пусть изучают в застенках мин. образования, а учитель обязан указать на правильный исходник (пиар-менеджер). Тот же сленг неформалов или программистов - это лишь рабочее упрощение, как уменьшительно-ласкательное, как в армии или на войне мат или приказной тон - необходимость. Учитель по русскому языку, еще раз для бездарей повторю - ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, не учитель по обществознанию, не учитель по этике, не по деловому общению с клиентами, не учитель выживания в малообразованной среде, обязан учить правильной форме, а в жизни ученик сам выберет свой стиль "прораба", "менеджера", "филолога". Что по сути, эзоповым языком, сказал бездарь, что в обществе используют неправильную форму слова, они в министерстве умывают руки и не будут бороться за грамотность (то есть выполнять свои обязанности) и прогнутся под "мейнстрим" (упростят себе работу, чего не делали до них). Зачем нам такое министерство и министры?