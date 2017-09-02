Цитата: "Надо быть в этом отношении поспокойнее. Я думаю, что мы готовим детей для сегодняшнего дня, для будущего, но не для прошлого.

Успокойтесь, забудьте о русском литературном языке, получите суржик и жаргонизмы, этого вам хватит .

мы так решили.