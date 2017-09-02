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§ NG.kz
Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых учебников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29475
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев ответил на критику родителей новых учебников русского языка, в котором нашли задания с использованием слэнга, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Марк Стаканыч
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 02.09.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Надо быть в этом отношении поспокойнее. Я думаю, что мы готовим детей для сегодняшнего дня, для будущего, но не для прошлого.

Успокойтесь, забудьте о русском литературном языке, получите суржик и жаргонизмы, этого вам хватит .
мы так решили.

* Козлов я
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.09.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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[Исправлено: Козлов я, 02.09.2017 - 13:30]
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