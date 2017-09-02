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§ NG.kz
Скрылся с дтп.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29475
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера в 21.30 на перекрестке Летунова Тарана сбили девушку. На пешеходном перекрестке. Мотоциклист скрылся. Милиция даже неприехала ждали. Давайте найдем.
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Денис
Re: Скрылся с дтп.




Отправлено: 02.09.17 - 11:10
Комментарий удален модератором.

Александр
Re: Скрылся с дтп.




Отправлено: 02.09.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пешеходного перекрестка не существует.

Читатель 1
Re: Скрылся с дтп.




Отправлено: 02.09.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поддерживаю. Надо искать эту м....

§ Грибоедов
Re: Скрылся с дтп.
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 02.09.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запретить надо мотоциклы в городской черте. Летают без касок, выскакивают перед носом у водителей, а когда кто-нибудь из них двинет кони - столько песен, жалости, слез, чуть ли фильмы не снимают.
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