Курорты Сарыколя! Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить... #7







Отправлено: - 08:10 Их надо отправить в совхоз Веселый Подол Сарыкольского района - это типа Барса-Келмес! Можно в поселок Акчикуль Чеховского округа, там есть где остановиться, домик для развлечений там построил бывший зам прокурора Костанайской области по статистике. Он же член общественных советов по борьбе с коррупцией и т.п. Рядом с домиком озеро, можно рыбку ловить и бесконечно любоваться природой. Воду и еду с собой! Водка будет! Акима района можно пригласить, руководителей КХ. Все кстати, на данное время руководители КХ напрямую в контакте с акимом района, значит досуг министрам организуют на высшем уровне!